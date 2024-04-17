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禹州鈞瓷 讓藝術融入常民生活

聯合報／ 特派記者黃雅慧／河南報導
禹州陶瓷技師任曉飛以鈞瓷高溫來超克新冠病毒意涵，可看到窯變特色。記者黃雅慧／攝影
禹州陶瓷技師任曉飛以鈞瓷高溫來超克新冠病毒意涵，可看到窯變特色。記者黃雅慧／攝影

河南許昌市禹州盛產中國五大名瓷之一的鈞瓷，當地除了有鈞官窯址博物館乘載歷史外，年輕陶瓷技師任曉飛正推廣陶藝品生活化。他表示，過去鈞窯做實用器比較少，「鈞瓷不只是藝術品，還可以被用，只有大家都接觸到了，它才能傳播得更快」。

藝術與市場關係一直是藝術家思考問題，任曉飛指出，對傳統造型，包括釉色，因為自己土生土長比較了解，他認為如果要走市場的話，需要結合現代人審美，所以會嘗試做一些像紫色、藏藍色等色調，試驗後發現市場接受度確實還可以，所以就會一直朝著這方向去做。

任曉飛在疫後陶瓷藝術展也展出新冠疫情有關的作品，他的創作思路是，「鈞瓷高溫是1300度，這個病毒它怕熱，高溫下它存活不了」所以他也以冠狀病毒鈞瓷作品來展示超克病毒的寓意。

值得注意的是，河南鈞瓷技師也與台灣陶藝界有交流。任曉飛表示，疫情前曾與台灣陶藝家黃玉英老師進行交流，他認為黃玉英的作品十分細膩，特別是每片葉子的葉脈紋路都燒到非常清晰，也是做實用器比較多。

鈞瓷有兩大特色：一是鈞瓷在燒製中會出現「窯變」現象，含有銅質的釉料經窯變後會形成海棠紅、朱砂紅、雞血紅等釉色，故有「進窯一色，出窯萬彩」之說；二是鈞瓷製作工藝複雜，成品率低，一件鈞瓷從選料到燒成需經過72道工序，也顯出鈞瓷珍貴。

河南禹州市境內擁有包括鈞台鈞窯遺址、神垕鈞窯址、扒村窯遺址等三處，大陸國家重點文物保護單位在內有150餘處鈞窯遺址。全市鈞瓷企業200餘家，年產銷鈞瓷220多萬件（套），年產值人民幣24億元，從業人員達2.8萬人。目前該市正推鈞瓷「走進百姓、融入生活」的發展方向。

疫情 遺址 陶藝

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