「戲劇幻城」 打造河南沉浸式文旅

河南官方近年大力推廣旅遊消費，通過文旅帶動各類服務業發展。河南鄭州中牟縣的「只有河南．戲劇幻城」內含21座大小劇場，同時引入文創餐飲，景區內有台灣合作方的品牌「台灣光芒手作」創始人李欣受訪指出，在大陸極度內捲的餐飲業，結合景區做文創美食是應對挑戰的起點。

「台灣光芒手作」為戲劇幻城打造專屬特色產品「黃河水」，李欣表示，通過景區合作傳播，一方面讓外界認識自己品牌，這也讓他取得在河南博物院設計文物主題產品機會，他也透露正積極爭取河南「三月三拜軒轅」文化活動主題項目。

李欣指出，河南食品業者很多，現約有20多個台灣食品工業園，鄭州也有很多台企在做。台灣餐飲這部分很強，他提及，台灣文化給他的產品標語帶來很多靈感，特別受到佛光山星雲大師的哲思啟發。

戲劇幻城運營經理劉凱鵬表示，戲劇幻城自2021年6月開始營業，但中間歷經疫情，直到去年五一假期之後才開始步入正軌。目標群眾為省外一線城市、年輕人為主。也因此景區服務有幾個特點，劉凱鵬指出：一是劇目會根據遊客與市場狀況進行更新；二是為落實無聲服務，景區商業氣息並不濃厚，沒有此起彼落的叫賣聲，不打擾遊客沉浸觀劇體驗。

劉凱鵬指出，希望來到景區的遊客不是把河南當成唯一一站，而是把它當成第一站或最後一站。「做文旅想給大家提供一種價值，這是我們真正意義上想做的事情」。但也因為投資成本較高，劉凱鵬指出，目前正常的運營基礎是有保障的，「投資回報周期還是比較長」。

「只有河南．戲劇幻城」是以戲劇為主題打造的園區，總投資約人民幣60億元。由河南文旅集團持有，建業集團打造、運營。