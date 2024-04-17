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話劇「尋味」開演 一碗牛肉麵煮進台灣老兵的鄉愁

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
話劇《尋味》，講述橫跨海峽兩岸的血脈親緣。圖／本報北京傳真
話劇《尋味》，講述橫跨海峽兩岸的血脈親緣。圖／本報北京傳真

話劇《尋味》日前在中國國家大劇院溫情開演，籍著一碗牛肉麵裡蘊藏著的對母親的思念，講述橫跨海峽兩岸的血脈親緣。

《尋味》首演於2023年，由大陸劇作家龔應恬、台灣導演李宗熹聯合編劇，李宗熹執導，曾黎、李志希等多位兩岸演員共同主演。創排之初，《尋味》便決定集結兩岸藝術家，醞釀一個溫暖寫實的故事：李金標是當年國民黨第177師北平團的一名老兵，1992年夏末，他終於帶著兒子一家回到了日思夜想的故土。

許多人將自己的見聞與經歷投影在《尋味》中。李宗熹的奶奶是江蘇南通人，1949年去往台灣。在李宗熹的印象裡，奶奶做的家鄉名菜獅子頭格外地道鮮美，那是他心中永遠不變的家的滋味。《尋味》裡有李宗熹對奶奶的追憶，也有台灣演員李志希對父輩的致敬。李志希的祖父是清末有名的花臉演員，其四子皆投身梨園。李志希的父親李環春1949年赴台灣演出，此去竟是數十年的長別。直到1985年李志希的祖父病逝，李環春都未能趕回見最後一面，李志希覺得，那或許是父親畢生最難忘懷的痛楚。

李志希飾演的李金標如同父親在戲劇世界的化身。今年3月，《尋味》在上海中國大戲院上演，李志希驚喜地發現，1948年，父親也曾在這裡登台，「那是他最後一次在大陸演出。」在舞台上，李志希好像能看見父親的樣子—16歲的少年，扮成了天兵天將，冥冥之中似乎有種力量，把父子倆緊緊牽引。

兩岸的血肉相連既在戲中，也在戲外。劇組像一個大家庭，彼此關照，親密無間。「李宗熹導演像一個戲瘋子，他的要求非常細膩，從台詞、形體、眼神上一點一點去摳。」演員曾黎說。

製作人唐麗華則起初與李宗熹「理念不合」，不同於學院派對「話劇」的理解，李宗熹秉承著另一種類型的娓娓道來，總是「溫溫的」，「我們兩個在電話裡吵過架，各執己見，但明白大家都是為了藝術。」

《尋味》從無到有一路走來，「衝突」不勝枚舉，但最終，它站上了國家大劇院的舞台。

「我們沒想到能在這裡演繹自己的悲歡喜樂，非常感慨，也由衷希望《尋味》未來能走得更高更遠。」唐麗華說。

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