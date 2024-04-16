盤點陸票房最好的10部台灣電影！《周處》排第二、這些作品反應兩極

這些台灣電影在中國票房上有著非常亮眼的表現！你看過幾部？

自從《周處除三害》正式在中國上映後，它隨即掀起了一股現象級狂潮，不僅徹底顛覆台灣、香港兩地的票房窘境，本片還以銳不可擋的態勢，不斷在中國票房上刷新紀錄，如今甚至直接登上在中國的台灣電影票房第二名，票房更是達到6億6000萬人民幣（約台幣29億）大關。

《周處除三害》不只在中國票房表現亮眼，Netflix也持續蟬連高達近2個月的電影觀看冠軍，非常不容易。

在這部台灣電影在中國上映拿下好成績之後，也讓人好奇過往有哪些台灣電影也能在中國大放異彩？

讓我們一起回顧，在中國票房最火紅的10部台灣電影，但有些電影在台灣卻未必賣座。

10、《功夫灌籃》——票房1億1300萬人民幣（約4.9億台幣）

2008年，這部在台灣賣了4300萬台幣的《功夫灌籃》，是朱延平導演的作品，卡司延攬周杰倫、曾志偉與蔡卓妍，靠著周杰倫的極高人氣，雖然在台灣賣的差強人意，但在中國卻引起了炫風。

本片描述一個在功夫學校長大的男子，藉著尋親的名義，加入籃球隊發揮才能，靠著深厚的功夫底子和籃球技術，球隊屢屢克服難關的故事。《功夫灌籃》有許多逗趣的喜劇元素，加上功夫技巧與周杰倫最愛的籃球，非常幽默。

9、《天台》——票房1億2000萬人民幣（約5.3億台幣）

《天台》。安樂影片

《天台》是2013年，周杰倫自編、自導、自演的電影，也是他目前第二部也是最後一部執導的電影。全片呈現周杰倫心目中的年代，充斥著周杰倫的巧思，更集結浪漫、動作、歌舞、特效等多種元素，電影描述繁華城市中，一個角落的平民區天台之故事。

《天台》在台灣的票房可說是滑鐵盧，只賣了台幣1900萬，但靠著周杰倫的極高人氣和號召力，在中國賣出亮眼的成績，也有非常多中國演員和周杰倫好友參與演出。本片完全是粉絲取向的電影，支持周杰倫的觀眾會非常熱愛。

8、《愛》——票房1億3600萬人民幣（約6億台幣）

《愛》是涉嫌性侵而入獄的鈕承澤導演之作品，本片在2012年上映。《愛》的卡司其實非常亮眼，包含舒淇、趙薇、阮經天、趙又廷、彭于晏、陳意涵 、郭采潔等演員領銜主演，從愛情、友情到親情，《愛》透過8個角色、3段關係、1個故事，讓觀眾呈現面對愛時的喜怒哀樂。

《愛》在台灣也有破億佳績，票房為1億6000萬台幣，中國票房也非常亮眼。由於故事聚焦台北與北京兩個城市，對台灣和中國的觀眾都能有所共鳴，也把愛描繪的十分深刻。

7、《一吻定情》——票房1億7400萬人民幣（約7.6億台幣）

《一吻定情》。車庫娛樂

《一吻定情》是2019年，台灣和中國合拍的電影，由王大陸與林允主演，作品改編自經典漫畫《惡作劇之吻》，描述高傲、聰明的直樹遇上善良、憨厚的湘琴之故事。

《一吻定情》台灣票房非常慘烈，幾乎沒有引起任何的聲量，但在中國反應卻非常良好，見證王大陸雖然在台灣不太受歡迎，但在中國人氣依然居高不下的程度。這是陳玉珊執導的第二部電影作品，前一部為《我的少女時代》。

6、《痞子英雄2：黎明再起》——票房2億0400萬人民幣（約9億台幣）

2014年上映的《痞子英雄2：黎明再起》，是電視劇《痞子英雄》的後續延伸電影，也是《痞子英雄首部曲：全面開戰》的續集，劇情時間設定為影集的3年前。主要演員為趙又廷、黃渤、張鈞甯與林更新。

《痞子英雄2：黎明再起》當時在台灣票房並沒有賣得非常好，只有5000萬台幣，但在中國就很受歡迎，靠著極高的製作規模和特效技術，締造了許多當年的電影製作紀錄，預算就高達6億台幣，非常驚人。

5、《當男人戀愛時》——票房2億6400萬人民幣（約11.6億台幣）

《當男人戀愛時》。金盞花

《當男人戀愛時》是在這系列榜單中，少數台灣和中國票房都非常亮眼的電影。《當男人戀愛時》在2021年上映時，在台灣寫下了4億台幣的輝煌成績，若不是剛好因為本土疫情爆發，它還可能寫下更強大的紀錄。

後來電影在中國上映時，受到極高的好評，也讓殷振豪執導的台式美學藝術在對岸發揚光大。

《當男人戀愛時》的阿成和浩婷，他們從最初八竿子沒有一撇的相遇、仇視，到最後慢慢突破心房的曖昧、接納，這種互相外放又內斂的碰撞產生了非常精湛的火花，不僅是畫面充滿美感，那樣的真情更是讓觀眾陶醉。最終男女主角邱澤和許瑋甯「假戲真做」而結婚的佳話，更令人津津樂道。

4、《我的少女時代》——票房3億6000萬人民幣（約15.8億台幣）

2015年上映的《我的少女時代》可說是口碑和票房都雙收，也捧紅了一票在當時都還不是非常知名的演員，包含宋芸樺、王大陸、李玉璽與簡廷芮。在電影中林真心和徐太宇深刻的互動下，故事把觀眾帶到90年代的學生歲月，是部非常成功的校園愛情喜劇電影。

《我的少女時代》當年寫下了4億1000萬台幣的成績，在中國更是達到3億6000萬人民幣，在香港、新加坡、韓國都有非常出色的迴響，讓男主角王大陸紅透半邊天。

3、《想見你》——票房4億0300萬人民幣（約17.7億台幣）

《想見你》。三鳳

由柯佳嬿、許光漢和施柏宇主演的《想見你》，延續著影集的強大話題，讓這部2022年上映的電影寫下了1億3200萬台幣的成績，而它在中國的表現也非常完美，破了4億人民幣。電影版《想見你》將電視劇《想見你》的結局做了更多的延伸和拓展，也讓許多遺憾得以在電影中圓滿。

《想見你》是個非常成功的作品，更讓「鳳南小隊」人氣居高不下，喜愛劇集的觀眾，觀看電影版不僅可以回顧鳳南小隊，也會有種與老朋友見面的感覺，彷彿延續劇中的感動。

2、《周處除三害》——票房6億6000萬人民幣（約29億台幣）

《周處除三害》。牽猴子

2013年10月《周處除三害》在台灣上映時，只拿下不到5000萬台幣的票房，但2024年4月在中國上映後，它隨即引爆現象級的狂潮，目前寫下約6億6000萬人民幣的成績，而且持續上升中。

《周處除三害》由香港導演黃精甫執導，阮經天、袁富華、陳以文、王淨、李李仁與謝瓊煖主演。它最引人入勝的地方，在於劇情是真正的扣人心弦，在高潮迭起、一波未平、一波又起的蕩漾裡，觀眾彷彿能被拉入那洶湧的情緒中，一點一滴感受猖狂的詭譎變化，對許多中國觀眾來說，看得非常過癮。

1、《比悲傷更悲傷的故事》——票房9億5800萬人民幣（約42億台幣）

《比悲傷更悲傷的故事》——票房9億5800萬人民幣。滿滿額

2018年上映的《比悲傷更悲傷的故事》，改編自韓國電影《最悲傷的故事》，由林孝謙執導、劉以豪、陳意涵、張書豪、陳庭妮領銜主演。

電影描述男主角張哲凱的父親罹患癌症過世後，他也被母親拋棄，女主角宋媛媛也因雙親與妹妹外出發生車禍意外離世——兩人從高中失去家人後，成為彼此唯一最親密的朋友和家人的故事。

《比悲傷更悲傷的故事》由於太過悲傷，這種想愛卻不敢愛的悲劇，上映後隨即引起了極高的討論，最終台灣以2億4000萬台幣的好成績作收；而中國票房表現更是勢如破竹，不僅蟬聯兩週票房榜首，最終還以9億5800萬人民幣的成績，寫下台灣電影在中國最好的紀錄。

由於口碑亮眼，電影最終還延伸成了《比悲傷更悲傷的故事：影集版》。

（本文出自2024.04.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）