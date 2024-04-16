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北京半馬賽事造假？陸選手遭質疑靠對手保送奪冠

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
4月14日舉行的2024北京半馬賽事，中國選手何傑（左二）在比賽中一度落後。 （中新社）
4月14日舉行的2024北京半馬賽事，中國選手何傑（左二）在比賽中一度落後。 （中新社）

由北京體育局舉辦的馬拉松比賽爆出冠軍造假爭議。本月14日舉行的北京半馬比賽，中國大陸馬拉松全國紀錄保持者何傑以1秒之差，從落後到反超贏過三位非裔選手。現場影片顯示，三名非裔選手有「保送」何傑奪冠之嫌。

影像顯示，何傑在內的四位選手都身穿大陸本土體育用品品牌「特步」的跑鞋，何傑在最後幾百公尺落後三名非裔跑者，後者頻頻回頭看，一度伸手要攔住隊友，最後讓何傑在直線衝刺時超越選其他選手順利奪冠。

何傑衝破終點線時累得彎下腰來，另三位原本領先的非裔選手則並排同行，不快不慢地跑過終點線，三人滿臉笑容地向何傑道賀，幾乎沒有喘氣。

有網友指出，何傑是特步的簽約運動員，三名非裔選手同樣身穿特步跑鞋，「跑過比賽的人都能看出來，這三名黑人就是特步為何傑準備的配速員。」

賽前何傑受訪時曾表示，「有想過突破全國紀錄，無奈身體不在最佳競技狀態，會將這次視為一次高質量訓練課。」

自媒體《財經無忌》推測，目前贊助商特步的嫌疑最大。此舉一方面是因為企業的馬拉松策略，另一原因則是市場競爭下導致的「玩火」。

文章分析，體育用品品牌需要明星運動員，而明星運動員則需要不斷獲得好成績。當腳穿著特步的運動員在歡呼聲中邁過終點線，也意味品牌銷量和聲望將攀上新高峰。不過體育競技畢竟充滿不確定性，再好的選手也難免受到狀態影響，「絕地翻盤」正是體育的魅力所在。於是急功近利的贊助商認為，與其賭，不如直接花錢幫選手買第一。

新京報指出，若「被保送」真實存在，將不會只是「有則改之」，違背競技體育精神的行為應受到懲罰。

這起官方舉辦的體育賽事出現疑似造假情況已引發大陸輿論關注。山東大眾日報報導，主辦單位15日晚間發布通報稱，組委會對此高度重視，已成立專項調查組開展調查，調查處理結果將及時向社會公布。

據經濟觀察網等大陸媒體報導，面對各方質疑，何傑則在粉絲群回應稱，他不需要這個冠軍來證明自己，謝謝大家對他一如既往地支持。

從現場影像來看，許多大陸網友質疑何傑是在後方三名非洲裔選手「保送」下奪冠。 （中新社）
從現場影像來看，許多大陸網友質疑何傑是在後方三名非洲裔選手「保送」下奪冠。 （中新社）

馬拉松 體育

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