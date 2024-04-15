快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入侵18萬個監控鏡頭偷窺隱私牟利 陸男遭判刑5年

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸一名駭客入侵某品牌監控鏡頭的數據庫並以此牟利，遭判刑5年。（美聯社）
大陸一名駭客入侵某品牌監控鏡頭的數據庫並以此牟利，遭判刑5年。（美聯社）

近日北京市朝陽區人民法院發布《網路犯罪案件審判白皮書（2019-2023年度）》，其中通報的一宗案例引發極大關注。大陸一名駭客在2018年入侵某品牌監控鏡頭的數據庫，控制18萬餘個分布在中國及其他國家的監控鏡頭，其中更包括家居監控鏡頭，並向付費的網友提供實時監控畫面。最終這名駭客被以非法控制計算機信息系統罪，遭判刑5年。

《北京日報》報導，2018年4月，巫某某通過反編譯軟體獲取某品牌監控鏡頭的用戶名和密碼數據庫，並委託他人搭建某APP網站，將上述數據庫置於APP中，通過指令調取數據庫裡的用戶名和密碼，實現入侵並控制目標監控鏡頭。

服務器ECS鏡像文件顯示，巫某某控制的監控鏡頭有18萬餘個，分布在包括中國大陸在內的多個國家，場所涵蓋醫院、家庭、養老院、實驗室等。巫某某通過網路宣傳「足不出戶看世界」，向客戶收取人民幣68元、368元以及668元三個等級的會員費，並提供實時監控畫面，總計獲利人民幣80餘萬元。

巫某某在推廣自己的APP時更宣傳稱，「家庭攝像頭破解，看最真實的畫面，滿足你的偷窺欲望。」

報導指出，據一些「用戶」反映，他們是在QQ群或微信朋友圈看到有人發廣告被吸引過來成為會員，以滿足偷窺欲和好奇心。據巫某某交代，為了吸引用戶他還專門建了一個QQ群，用戶會將監控中錄製的片段發在群中分享。

朝陽法院審理認為，巫某某對他人計算機信息系統實施非法控制，情節特別嚴重，其行為已構成非法控制計算機信息系統罪，對其判處有期徒刑5年，罰金人民幣10萬元，並追繳其違法所得80餘萬元予以沒收。

法官表示，一般觀念認為，只有桌上型或筆記型電腦等具有多重功能的設備可稱之為計算機信息系統。該案中，監控鏡頭採集實時影像和聲音，經加工存儲後遠程傳送到終端上，用手機或電腦可以直接觀看攝像內容，屬於司法解釋規定的具備自動處理數據功能的系統，應認定為計算機信息系統。

在這此案件審理過程中，法院考慮到巫某某在非法控制計算機信息系統的同時也侵犯公民隱私權，在量刑時將該情節作為酌定情節進行考慮，保護鏡頭下的公民私隱權。

人民幣 監控 計算機

延伸閱讀

FBI局長：中國是美國最大威脅 駭客多過所有國家總和

出事了！蕭亞軒突發求救訊息 「被威脅」痛苦呼喊

俄再徵15萬兵 美專家悲觀：烏難擋人海戰術

被駭客盯上！7高中校務系統遭駭、個資外洩 教育部公布學校名單

相關新聞

入侵18萬個監控鏡頭偷窺隱私牟利 陸男遭判刑5年

近日北京市朝陽區人民法院發布《網路犯罪案件審判白皮書（2019-2023年度）》，其中通報的一宗案例引發極大關注。大陸一...

嫌兒剪髮太貴！媽稱錢不夠談價不成翻臉走人 網轟：剪霸王頭？

大陸山東一名母親本月13日帶孩子到理髮店剪頭髮，剪完後理髮師向其收費138元人民幣（約新台幣616元），母親覺得太貴而與理髮師爆發衝突，即使理髮師表示支付團購價88元（約新台幣393元）即可，這名母親依舊聲稱錢不夠，僅能接受支付24元（約新台幣107元），不料最終卻反悔直接帶兒子離開，完全沒付錢。

香港消委會評「五星滿分」啤酒 台灣金牌入榜

香港消費者委員會今天公布各類啤酒測試評核結果並列出10款五星滿分啤酒，其中台灣金牌啤酒名列其中

京半馬中國選手何杰被3非洲跑手「護送」奪冠 網：丟人又失格

由北京體育局主辦的北京男子半程馬拉松比賽，昨由馬拉松全國紀錄保持者何杰奪冠。不過第二至第四名非洲跑手在何杰落後時，數度做...

「一個拉一個，都糟了」 川養豬場沼氣中毒7死

四川省彭州市麗春鎮一養豬場近日發生化糞池氣體中毒事故，造成七人死亡。事發後，應急、消防、衛健、農業農村等相關部門第一時間...

嫖娼、賭博、收回扣才遭撤職 武漢醫師旋獲他院聘用

網傳兩個月前被湖北武漢大學人民醫院撤銷職務、解除人事關係的違紀醫師湯某，近日被武漢第六醫院全職引進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。