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嫌兒剪髮太貴！媽稱錢不夠談價不成翻臉走人 網轟：剪霸王頭？

聯合新聞網／ 綜合報導
山東青島一位理髮師指控，一名母親陪兒子到店剪髮，剪完後對方卻抱怨費用太貴，不付錢便走了。示意圖/ingimage
山東青島一位理髮師指控，一名母親陪兒子到店剪髮，剪完後對方卻抱怨費用太貴，不付錢便走了。示意圖/ingimage

大陸山東一名母親本月13日帶孩子到理髮店剪頭髮，剪完後理髮師向其收費138元人民幣（約新台幣616元），母親覺得太貴而與理髮師爆發衝突，即使理髮師表示支付團購價88元（約新台幣393元）即可，這名母親依舊聲稱錢不夠，僅能接受支付24元（約新台幣107元），不料最終卻反悔直接帶兒子離開，完全沒付錢。

根據陸媒報導，山東青島一位理髮師指控，一名母親陪同兒子到店內剪髮，不過剪完後他向對方索取138元的理髮費用，對方卻抱怨太貴，甚至堅持不付錢。對此，理髮師委屈表示，店內皆有公開價目表，且價格都是明碼標價。

報導指出，這名兒子在手機上查詢到這家理髮店，並要求媽媽陪同理髮，而在剪完髮後理髮師表示原價為138元，不過可依團購價支付88元即可。豈料這位媽媽卻堅稱錢不夠，僅能支付24元，經過一陣協商後仍無果，這位媽媽便直接帶兒子走了，連最後的24元也沒付。理髮師無奈道，他為男孩服務了30至40分鐘，卻一毛錢都沒收到，讓他感到相當委屈。

對此，有網友表示是否在男孩剪髮前先告知價格是關鍵，「給小孩理髮，收138也太黑了。再說，還沒有事先告知價格，這是店家的錯」、「關鍵你這價格表那麼小放在櫃檯誰能注意看了，這麼貴你應該提前告知吧」、「明碼標價不能作為漫天要價的理由和藉口，告知顧客價格是服務義務」。

不過該母親的行為也受到廣大網友譴責，「給孩子樹立的榜樣不好」、「剪霸王頭啊」、「沒給錢這是重點」、「從此兒子再也不願意理髮了，3年後長髮披肩」、「嫌貴別剪啊，剪了不付錢算什麼」、「這不就是耍無賴嗎」、「只要是明碼標價那就沒問題，沒有不付錢的道理」、「去消費，事先不問價格的嗎」。

人民幣 剪髮

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