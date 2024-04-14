四川一養豬場傳化糞池沼氣中毒 7人不幸死亡

四川省彭州市應急管理局周六深夜通報，4月13日下午，彭州市麗春鎮一養豬場發生化糞池氣體中毒事故。事發後，應急、消防、衛健、農業農村等相關部門第一時間赴現場全力開展救援，7人已全部搜救出池。其中，4人經現場搶救無效死亡，3人送醫院救治無效死亡。

在傳出這起事故後，大陸消防部門提醒，汙水化糞池等類似空間多含有沼氣，沼氣是有機物在隔絕空氣和一定溫度、濕度等條件下產生的可燃氣體，其主要成分為甲烷，進行化糞池施工作業時謹記安全第一。

有分析指，化糞池是養豬場常見設施，若未妥善管理和維護很容易發生安全隱患。沉澱池中毒事故年年發生，一個人出事只要施救，就一個接一個，基本無生還能力。加強員工培訓和管理，同時安裝氣體監測設備才能有效防範事故一再發生。