官員大玩不倫戀！領導幹部爆出軌女醫師 妻怒公布鹹濕聊天記錄

浙江溫州一名陳姓街道辦事處副主任與蔡姓女醫生的不雅聊天記錄，近日遭到陳的妻子發到工作群組中，引起關注。12日，溫州市甌海區紀委一名工作人員表示，事情還在處理過程當中。

網傳聊天截圖顯示，蔡某某與一名頭像為男性的帳號在2、3月皆有聊天，時間為晚上，期間雙方語氣十分曖昧。另有網傳圖片和影片顯示，有停放在路邊的車輛雨刮器下壓了一張以蔡某某的角度「向社會道歉」為內容的紙，落款時間為10日。

周五，在網傳蔡某某工作的醫院，一名工作人員回應媒體查詢時表示，自己在員工訊息中沒有查到蔡某某這個人。甌海區梧田街道紀工委工作人員則證實，陳某某之前是該街道辦事處副主任，現在編制還掛在梧田街道，但目前其人在當地一個數安港工作專班工作。他還表示，陳某某是區管領導幹部，街道紀工委沒有權限對其展開調查。

值得一提的是，周五上午，在「中國數安港」微信號仍能搜索到多篇提及陳某某的訊息，可到了下午，卻變成暫無發表相關內容的提示。中國（溫州）數安港一名工作人員表示，自己不清楚陳某某一事的情況，也不清楚陳某某目前是否在正常工作。溫州市甌海區紀委一名工作人員則表示，事情還在處理過程當中，相關訊息暫不方便透露，若有需要，會通過官方渠道向社會發布相關訊息。

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文章授權轉載自《香港01》

浙江溫州一名陳姓街道辦事處副主任與蔡姓女醫生的不雅聊天記錄，近日遭到陳的妻子發到工作群組中，引起關注。 圖／擷自微博＠大皖