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首屆兩岸國標舞聯誼賽21日在滬舉行 料吸引逾300人參與

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
2024海峽兩岸國標舞聯誼賽12日在上海舉辦記者會，會上介紹活動舉辦日期與相關狀況。圖／上海市台協提供
2024海峽兩岸國標舞聯誼賽12日在上海舉辦記者會，會上介紹活動舉辦日期與相關狀況。圖／上海市台協提供

首屆海峽兩岸國標舞聯誼賽預計於21日在上海前灘香格里拉大酒店正式拉開帷幕。活動吸引250餘位兩岸企業家、舞蹈愛好者及專業選手的熱情參與，並邀請到多位來自兩岸的專業評審和觀眾共同見證，現場嘉賓及參賽人員預計達300餘人。

本次活動以「海峽共舞·兩岸同心」為主題，目的通過兩岸國標舞愛好者的聯誼互動，推動兩岸經濟文化和體育交流合作，促進兩岸同胞心靈相通、文化交融，致力打造為滬台交流的品牌項目。

由主辦方了解，這次聯誼賽共設置交誼舞和國標舞兩大舞種，涵蓋華爾茲、探戈、恰恰、倫巴、牛仔等舞種，滿足不同參賽者的需求，為兩岸舞者提供一個展示自我、相互學習、共同合作的廣闊舞台。

此外，賽事分為企業家組、親子組、師生組、樂齡組四大組別，期間將舉辦多場交流舞會，邀請舞蹈名家和專業嘉賓現場表演助陣，更安排了兩岸選手友誼賽。

據悉，該活動由上海市台協與大陸全國台企聯文體工委會、兩岸交流工委會共同主辦，台北市體育總會國標舞協會、上海元祖公益基金會、大陸全國台企聯婦委會、POSE Dance Studio譜斯舞蹈、甬舞文化傳媒公司、上海市台協在滬台灣校友會聯誼工作委員會協辦。

上海 國標舞 聯誼

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