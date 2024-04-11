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中國：2023年居民醫保人數增加 沒有出現退保潮

中央社／ 台北11日電

中國國家醫保局今天表示，截至2023年底，中國大陸基本醫療保險參保人數達13億3386.9萬人，其中參加居民醫保約9.63億人，淨增約400萬人，沒有出現部分媒體所謂的「退保潮」。

中國大陸居民醫保費過去20年成長37倍，從初始的人民幣10元漲到2023年的人民幣380元（約新台幣1690元）。疫情後，農村地區頻傳居民因為繳不起保費或嫌太貴不划算而退保，多家媒體報導以「退保潮」形容。

中國國家醫療保障局官網11日發布統計快報稱，截至2023年底，基本醫療保險參保人數達13億3386.9萬人，參保覆蓋面穩定在95%以上，參保質量持續提升。參加職工基本醫療保險人數3億7093.88萬人；參加城鄉居民基本醫療保險人數9億6293.02萬人。

據央視新聞，中國國家醫保局11日上午舉行新聞發布會。有關負責人稱，從2024年3月底的最新情況看，居民醫保參保規模與2023年同期基本持平，沒有出現部分媒體所謂的「退保潮」。

有關負責人並稱，在2022年剔除重複參保、無效數據近4000萬人的基礎上，2023年繼續剔除跨省重複參保1600萬人，考慮「去重」影響後，參保人數在2023年實際淨增約400萬人，參保質量進一步提升。

有關負責人還稱，2023年，醫保部門對全國近8000萬低收入人口參保進行資助，減輕了他們的經濟負擔。「農村低收入人口參保率持續穩定在99%以上」，有效保障弱勢群體利益，「基本醫療有保障」成果持續鞏固。

針對此前網路傳出「我國城鄉居民醫保參保人數近年來持續下降」及「部分地區農村出現醫保『退保潮』」等傳言，中國國家醫保局3月25日回應稱，「這種說法不準確」。

中國國家醫保局當時強調，近期派出專人，赴內蒙古、黑龍江、河南、湖北、湖南、四川、甘肅等8個省分中工作基礎相對較弱的8個村展開參保工作蹲點調研。調研顯示，這8個村中，有5個村2023年參加居民醫保人數比2022年增加，有3個村參保人數略有減少，8個村整體參保人數比2022年淨增長151人。

針對網傳「多人退保」的湖北省麻城市某村，中國國家醫保局稱，實地調研發現，2023年該村97.4%的居民均參加醫保，實際新增參保30人，因特殊原因未參保的僅是個例。

農村出現退保潮的相關訊息，已被中國網管當局列為網路謠言，全面下架。

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