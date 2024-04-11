雲南63歲阿姨堅持健身體重保持46kg！身材有如少女、網友大讚

雲南一名阿姨堅持健身8年，63歲仍然保持曼妙身姿，有如少女一般。近日，她的健身影片在網路掀起熱潮，不少網友都感歎，「風韻猶存」、「迷人魅力」。

據陸媒報導，這位63歲的阿姨名叫真真，身高160cm、體重46kg，因熱愛且堅持健身，至今仍保持著令人驚豔的體態和身材。她的健身影片中，身體線條流暢勻稱，肌肉線條清晰可見，引發不少關注。

雲南一名阿姨堅持健身8年，63歲仍然保持曼妙身姿。（影片截圖）

對於網友的好奇和讚歎，真真分享自己的心得指，適當的力量鍛煉不僅有助於保護關節，還能讓她感受到身體的活力，不再為年齡而焦慮。她並堅信，只要堅持鍛煉、保持積極的心態，就能擁有健康和活力的生活。

網友怎麼看：

「運動真會變年輕。」 「退休了才有錢有閒去健身啊。」 「實不相瞞，我少女時期也沒有這個身材。」 「別說身材了，阿姨這個發量就遙遙領先了。」 「健身佔三成，化妝衣服佔四成五，本身底子佔兩成五。」

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文章授權轉載自《香港01》