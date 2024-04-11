買50罈黃酒作女兒紅！放到變壞發臭廠方這樣回應 網曝：明顯招女婿

買黃酒留待他日作「女兒紅」，結果放到壞了！紹興王先生2012年購入50罈黃酒，放在地下室留來嫁女用，拿部份送禮時被告知酒壞了，他檢查發現酒表面有許多泡沫、雜質，「完全是難聞的臭味」，開封瓦罐完好無缺的黃酒又酸又臭，但明明應該「愈放愈好」。該酒廠解釋，王先生買的是二次過濾的小罰酒，並非原酒，應3、4年內喝完，承認當年規管未完善，故沒有標示保質期，經陸媒介入下，願把剩下的酒換成15罈原酒。

不過，許多網友錯重點，笑指女兒紅放多年都送不出，「女兒紅酒放臭了，是否代表他的女兒......」、「這明顯是在招女婿嘛」。

陸媒報導，紹興王先生在2012年以每諤40至50元人民幣（約177至222台幣）價格購入50罈黃酒，留待他日嫁女用。早幾年家人喝了幾塹，現在剩下22縷，半年前他送給友人，對方告知酒已變壞不能喝，當時沒有認真看待。

至去年9月，他再去地下室檢查，發現酒身混濁有泡沫，裡面有一塊塊雜質，「完全是難聞的臭味」。他向陸媒申訴，展示當中的6罈，從頂部看到表面很多泡沫，現場開封黃酒，瓦罐完好無缺，敲開石膏蓋、包裹的荷葉和紮帶，酒呈醬油顏色，飄出一陣酸臭刺鼻氣味，倒出來有許多雜質。

黃酒倒出來時傳出酸臭味。（微博影片截圖）

陸媒介入下，酒廠質管人員解釋，酒廠是用大塹存放原酒，一塹有50斤酒，可長時間存放，市面上買到的原酒只有23升以上的大裙裝。而王先生買的是小罰酒，經過二次過濾裝罐，不屬原酒，並不建議長時間儲藏，應在3、4年內飲用，放太久會變壞。

換言之，小罰酒有保質期，但上面只標出了生期日期2011年，酒廠何經理指針對黃酒的規管要市場反映再一步步改善，王先生當年購買時的確沒標出保質期。最終廠方回收王先生的酒，換回15罈原酒。

網友指王先生買的屬勾兌酒，只有原酒存放得好才會愈放愈香，又大贊廠方直接賠原酒，「這酒廠可以，相當於打了一次免費的廣告」。然而，許多人錯重點，關注女兒紅放多年未送出，「這哪是要賠酒啊，這明顯是在招女婿嘛」、「他的女兒現在恐怕是沒人會要了，女兒紅酒放臭了，是否代表他的女兒......」。

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文章授權轉載自《香港01》