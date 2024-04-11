聽新聞
test
0:00 / 0:00

港公務員缺2萬人 警務處最多

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港公務員空缺率居高不下。 圖為公務員步出特區政府總部。 中新社資料照片
香港公務員空缺率居高不下。 圖為公務員步出特區政府總部。 中新社資料照片

香港公務員「薪高糧準福利好」，但空缺率卻居高不下。港府證實，香港公務員空缺已大增至近兩萬人，空缺最多前三個部門依次是香港警務處、食環署、教育局。港府稱，已在加強招聘和吸引人才。

香港公務員編制為十九萬兩千人，但公務員事務局提交立法會的文件顯示，截至去年十一月底，公務員空缺數目增至一萬九七四四人，即公務員實際人數約十七萬兩千人。空缺的意思，直白說就是有編制職位但沒有人來做。空缺率居高，令香港公務員一直抱怨工作壓力太大。

港府公務員事務局解釋，出現空缺的原因包括退休、辭職、為推行新措施及改善服務而開設新職位等。局方指，港府部門會透過招聘、晉升、或由合適的人員署任處理出缺的職位，部門亦可靈活採用現行的延長公務員服務年期的措施。

針對公務員高空缺率，香港最新財政預算案已決定在新財政年度繼續維持公務員編制零增長的目標。

公務員 香港

延伸閱讀

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

巴黎奧運全港免費看 政府購入轉播權撐港將、刺激經濟

首屆「香港悅讀周」4月20日至28日書香滿城 閱讀活動逾200項

港零售額連升15月 商舖空置6年新低 首季訪港客年增1.5倍

相關新聞

港公務員缺2萬人 警務處最多

香港公務員「薪高糧準福利好」，但空缺率卻居高不下。港府證實，香港公務員空缺已大增至近兩萬人，空缺最多前三個部門依次是香港...

1晚60元旅館住3年…長沙外送小哥省時拚送更多單

長沙一名來自外地的外送小哥鄧程貴，為省錢，連續三年住15元（人民幣，下同，約2美元）一晚的旅館。每晚10時多，他都回到這...

武漢女修28000元手機「遇刺客」 被索5.6萬元新台幣維修費

「我買這支蘋果手機的時候才花了7000多元（人民幣，下同，約新台幣28000元），維修費卻要1萬4000多元。」武漢王女士近...

重慶多社區令婚喪辦酒報備 「初婚除外」網譏：何時管呼吸?

網傳重慶南川區多社區近日發布「遏止濫辦宴席」的通知，要求婚喪辦酒須報備，還有社區稱只限初婚可辦。儘管有社區居民委員會對此...

多次求職失敗…名校碩士送外賣受矚目 如今獲西安高校教職

38歲985碩士畢業生、前資深記者因失業被迫外送的陳濤，在社群媒體上宣布，自己將入職西安一所民辦二本高校，擔任教師。西安...

曾擅派10特警為商人站台 四川落馬警長自認仗義淪貪腐

四川省紀委「廉潔四川」微信公眾號近日刊出一起貪腐案內情，一名落馬警長除了花式套取公款「揩油」，還曾為了給「朋友」撐場子、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。