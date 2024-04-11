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港公務員缺2萬人 警務處最多
香港公務員「薪高糧準福利好」，但空缺率卻居高不下。港府證實，香港公務員空缺已大增至近兩萬人，空缺最多前三個部門依次是香港警務處、食環署、教育局。港府稱，已在加強招聘和吸引人才。
香港公務員編制為十九萬兩千人，但公務員事務局提交立法會的文件顯示，截至去年十一月底，公務員空缺數目增至一萬九七四四人，即公務員實際人數約十七萬兩千人。空缺的意思，直白說就是有編制職位但沒有人來做。空缺率居高，令香港公務員一直抱怨工作壓力太大。
港府公務員事務局解釋，出現空缺的原因包括退休、辭職、為推行新措施及改善服務而開設新職位等。局方指，港府部門會透過招聘、晉升、或由合適的人員署任處理出缺的職位，部門亦可靈活採用現行的延長公務員服務年期的措施。
針對公務員高空缺率，香港最新財政預算案已決定在新財政年度繼續維持公務員編制零增長的目標。
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