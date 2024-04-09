近2千各國遊客暢遊京津

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「海洋旋律」號郵輪7日抵達天津國際郵輪母港。1800餘名外籍旅客開啟為期兩天一夜的京津之旅。（新華社）
「海洋旋律」號郵輪7日抵達天津國際郵輪母港。1800餘名外籍旅客開啟為期兩天一夜的京津之旅。（新華社）

滿載近2000名來自世界各地遊客的皇家加勒比「海洋旋律號」7日清晨停靠天津國際郵輪母港，開啟為期兩天的京津遊之旅。該郵輪執行「275天環球航線」，是目前最長的環球航線。該航線將造訪65個國家和地區，天津是該航線的第68站。國際遊客將在京津兩地進行深度遊覽，感受中國的歷史與文化。

中新社報導，在該郵輪兩天停靠期間，國際遊客將參觀天安門、故宮博物院、八達嶺長城等北京著名景點，品味北京烤鴨等中華美食，領略北京獨特的文化底蘊；還將在天津古文化街、五大道等地標性景點，感受天津風情。

「我和家人都是第一次來中國，最期待遊覽長城和故宮，品嚐天津的美食」。美國遊客Josh受訪時表示，對行程充滿期待。

北京 航線 郵輪

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