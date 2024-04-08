陸再傳「電梯吃人」 女子腰部以下遭捲入恐須截肢

中國大陸再度傳出驚悚的「電梯吃人」事件。據澎湃新聞報導，上海一名女子4日在超市搭乘手扶梯時，手扶梯台階突然陷落，導致女子整個被捲入其中。儘管被緊急搶救並送醫，但女子目前仍未脫離險境，恐將面臨截肢甚至死亡。

根據現場影片，女子當時邁步走上手扶梯，正好踩到踏板中的縫隙，腿部隨即被捲入，但手扶梯仍持續向上運行，直到有工作人員按下緊急暫停按鈕，手扶梯才停止運轉。

報導稱，消防隊員費時30分鐘才成功拆除手扶梯踏板，將女子救出。但女子腿部已皮肉分離，同時有嚴重的開放性骨折，目前仍在加護病房救治中。院方已發出病危通知書，告知家屬女子可能面臨截肢風險、甚至死亡。

大陸過去就曾多次發生手扶梯或電梯重大意外事故。綜合人民網、澎湃新聞報導，2015年湖北荊州一對母子在百貨公司搭乘手扶梯，但手扶梯與樓面相連的踏板突然翹起，將媽媽捲入手扶梯內，救援人員趕到現場時被捲入者已無生命跡象。

2023年10月，雲南彌勒則發生電梯墜落事件，造成3人死亡，17人輕重傷。同年11月，貴州一名維修工人在檢修手扶梯時，設備因不明原因突然啟動，導致工人遭捲入當場死亡。

據湖南《瀟湘晨報》報導，大陸國家市場監督管理總局今年4月曾發布《2023年全國特種設備安全狀況的通告》，其中有14起為電梯事故，共造成13人死亡，佔特種設備事故（指涉及生命安全、危險性較大的設備，如起重機械、大型遊樂設施等）的19.72%，其中84.44%為使用或管理不當，15.56％為備缺陷、維護不到位造成保護裝置失靈。

在前述荊州母子一例中，經查為手扶梯製造商存在蓋板結構設計容易鬆動翹起、蓋板尺寸與設計不符，以及出廠產品零部件質量品質控管不佳等問題。

《瀟湘晨報》指出，不論是自動手扶梯還是廂式電梯，中國大陸近年來相關事故似乎沒有減少的趨勢。儘管每次大型事故發生後，相關部門都會表態嚴加監管，但仍應思考是否存在監管不到位或監管不持續等弊端。