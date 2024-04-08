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兩岸微流行／低碳掃墓 鮮花取代燒紙錢

聯合報／ 羅印冲
廣東省佛山市順德民眾赴寶林寺掃墓祭祖。（中通社）
廣東省佛山市順德民眾赴寶林寺掃墓祭祖。（中通社）

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又是一年清明時。清明節是中國人追思親人、祭掃悼念的傳統節日。從半個多月前開始，通往蘭州殯儀館及所屬天橋公墓的盤山公路就時常塞車。高峰時天橋墓園一天能接待民眾6000人次。

綜合陸媒報導，雖然前來祭掃者眾，但墓園內不失整潔。這和過去煙霧繚繞、灰塵漫天的情況大不相同。

「我們現在倡導用鮮花代替過去的紙錢祭祖，環保又安全。」天橋公墓墓區主管王偉說，傳統祭掃方式不僅影響空氣品質，帶來衛生困擾，也使身處林區的公墓存在火災隱患。

大陸各級政府倡導移風易俗，優化殯葬服務，施行文明祭祀。「鮮花換紙錢」「絲帶寄哀思」、時空信箱、網路祭掃……文明環保、綠色低碳的新型祭祀方式逐漸深入人心。

已在天橋墓區工作16年的王偉認為，文明簡約的祭祀方式能夠被公眾慢慢接受，主要還是在於人們的殯葬理念發生轉變，很多人意識到，清明祭掃更重要的是銘記的心意。

蘭州市殯儀館負責人劉萬勝介紹，越來越多遠在外地的民眾開始使用該殯儀館所屬公墓提供的代祭、代掃服務，以及雲祭祀服務。截至三月底，蘭州市殯儀館共提供雲祭祀服務一千兩百餘次，為逝者設計線上紀念館三百餘個。

許多大陸人開始選擇壁葬、樹葬、花壇葬等節地生態安葬形式。「新式墓地占地面積差不多是過去的一半。」天橋公墓負責人楊小平說，以樹葬、花壇葬為例，人們也會認為樹木和花草是逝者生命延續的另一種方式。（羅印冲）

公墓 樹葬 殯儀館

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