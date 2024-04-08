清明連假 再現旅遊熱潮

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸今年清明節三天連假又掀起一波旅遊熱潮，圖為4月6日南京門東老街遊人如織景象。（中新社）
大陸今年清明節三天連假又掀起一波旅遊熱潮，圖為4月6日南京門東老街遊人如織景象。（中新社）

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大陸文旅部表示，今年清明節連假出遊人次及消費金額等皆較2019年疫情前都有提升，顯示今年清明連假在大陸又出現一波旅遊熱潮。

文旅部最新統計數據顯示，經文旅部數據中心測算，清明節三天連假，大陸全國國內旅遊出遊1.19億人次，較2019年同期增加11.5%。其中，國內旅客出遊花費為人民幣539.5億元（約新台幣2,395億元），較2019年同期成長12.7%。

據證券時報引述大陸旅遊平台「飛」發布的「2024清明假期出遊快報」，清明假期大陸酒店預訂量年增159%，熱門景點門票預訂量上升超過二倍。

飛豬指出，相較2023年，今年清明假期，大陸的大眾出遊距離顯著拉長、消費品質持續提升。今年清明假期，飛豬上人均旅遊消費較去年呈現雙位數成長，飯店、租車、中長線遊產品預訂量提升明顯。其中，高星級飯店的預訂量年增達195%。

大陸另一旅遊平台「途牛」的消費數據同樣顯示，清明連假度假飯店預訂量較2023年同期增加68%。其中，自駕遊產品同樣出現顯著提升，出遊人次上漲61%。

大陸今年清明連假為4日至6日，除返鄉祭祖，不少民眾也趁著假期出遊。大陸國家移民管理局表示，經統計，今年清明小長假期間，大陸全國邊檢機關共保障518.9萬人次中外人員出入境，日均173萬人次，較去年同期增加69.6%。

中國國家移民管理局網站發布新聞稿稱，清明連假期間，中外人員出入境518.9萬人次當中，大陸居民出入境242.2萬人次，較去年同期成長101.7%。

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