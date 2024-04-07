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送女兒赴香港留學！陸媽指3變化直呼「驚喜」：可能就是出去走走的好處

香港01／ 撰文／布萊恩
有大陸媽媽於小紅書發文表示，她去年安排女兒到香港遊學，感受世界頂級大學學習氛圍，沒想到回來後女兒竟有3大變化，直指「意想不到的驚喜」。圖為遊客於香港尖沙咀一帶逛街。（中新社）
有大陸媽媽於小紅書發文表示，她去年安排女兒到香港遊學，感受世界頂級大學學習氛圍，沒想到回來後女兒竟有3大變化，直指「意想不到的驚喜」。圖為遊客於香港尖沙咀一帶逛街。（中新社）

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香港遊學，變化會有多大？有大陸媽媽於小紅書發文表示，她去年安排女兒到香港遊學，感受世界頂級大學學習氛圍，沒想到回來後女兒竟有3大變化，直指「意想不到的驚喜」，「這可能就是多出去走走的好處吧！」。有網友看過帖文表示驚訝，也有網友認為帖文過分誇張。

該大陸媽媽於小紅書以「女兒從香港回來後，變化這麼大！」為題發文，指其女兒於廣州讀高中，正處於人生中1個至關重要階段，「在這個階段，她的假期幾乎都被補習班填滿了，不是在補習，就是在去補習的路上」。

樓主表示，雖然女兒成績一直很穩定，但感覺「還缺少那麼1點突破」，為了讓女兒放鬆，她去年安排女兒到香港遊學，「一方面，我希望她能親身感受一下世界頂級大學的學習氛圍，激發她的學習熱情；另一方面，研學精心安排的課程設計，讓學習和放鬆結合」，沒想到回來後竟有驚喜變化。

樓主之後列出女兒3大變化，包括「更加懂事」、「更加主動學習」，以及「母女關係更和諧」。

她解釋，原本只希望女兒能夠施過遊學稍微放鬆，沒想到激發了女兒學習熱情，「（女兒）走進香港大學，我看到女兒每一次『哇』的驚喜表情，都讓我感受到她成長的喜悅」，而回來後，女兒變得「更加懂事」、「更加主動學習」，成績在穩步提升，「研學旅行中製定的大學目標計劃表一直激勵着她。成績也在穩步提升」，母女之間關係也因此變得更加和諧。

樓主又提醒，女兒在香港遊學發現自己對金融領域感興趣，「這可能就是多出去走走的好處吧！」，寄語其他家長，「如果你們的孩子也正處在人生的十字路口，不妨考慮一下香港遊學這個選項。讓孩子走出教室，去探索、去發現、去成長，說不定就能收穫意想不到的驚喜哦」。

有網友看過帖文表示驚訝，也有網友認為帖文過分誇張，「我父母是香港人，香港與大陸有很多不一樣，我在北角的海岸就可以看到維多利亞港，一排排的高樓，但你這麼說是誇張了」。

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文章授權轉載自《香港01》

父母 遊學 香港

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