距殺人埋屍案不足一月 河北再傳校園霸凌：一學生遭灌滾水唇燙爛
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大陸再傳校園霸凌事件，今次地點依舊在河北省邯鄲市。一名就讀初中的趙姓男學生，日前遭到2名同學往嘴裡「灌滾燙熱水」，導致雙唇嚴重起水泡、臉部和身體多處燙傷，據當地教育體育局通告，該學生經就醫治療後已無大礙。
綜合《法治日報》等陸媒報道，這宗校園霸凌案發生於3月27日晚間，邯鄲市永年區永年五中一名趙姓男學生，疑似與另一名劉姓同學發生爭執，未料劉姓同學夥同郝姓室友一起霸凌趙男。
報道稱，2人逮住趙男後，拿出預先準備好的滾燙熱水，朝著對方嘴巴裡狂灌，導致受害者雙唇嚴重起水泡、臉部及胸部均被燙傷，直至學校老師發現後，緊急將學生送往醫院救治，住院1個多禮拜才康復出院。
對此，當地警方已介入展開調查，涉事校方也已針對相關學生加強教育與輔導，以防類似事件再度上演。
不過，由於官方將此事形容為「打鬧」，引起大陸網友不滿怒轟，「打鬧？你家打鬧灌開水」、「故意往嘴裡灌開水，是打不出來字嗎」、「明明就是欺凌，裝什麼打鬧」、「這麼惡劣的事情輕描淡寫幾句話就完了？」、「這就是純霸凌，沒必要美化」、「真的應該重視起來了，要不然誰還敢讓自家孩子上學啊。」
細究這宗校園霸凌案引陸網憤怒的原因，除了案情本身的嚴重性外，今年3月10日，邯鄲初中生故意殺人埋屍案才引起大陸社會群起嘩然。如今，邯鄲再傳未成年人校園霸凌事件，進一步推助大陸輿論對於制止未成年人犯罪的新一波討論。
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文章授權轉載自《香港01》
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