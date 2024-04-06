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海峽兩岸共祭軒轅黃帝大典 浙江縉雲舉行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
甲辰（2024）年清明浙江纓雲海峽兩岸共祭軒轅黃帝大典，在仙都黃帝祠宇舉行。（中國台灣網）
甲辰（2024）年清明浙江纓雲海峽兩岸共祭軒轅黃帝大典，在仙都黃帝祠宇舉行。（中國台灣網）

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2024年清明浙江縉雲海峽兩岸共祭軒轅黃帝大典，4日在仙都黃帝祠宇舉行，來自各界代表400多人，緬懷始祖功德，振奮民族精神。

中國台灣網報導，上午9時50分，祭典開始。34響鼓聲、15響鐘聲迴盪在蒼龍峽谷中，代表34個省市自治區，和全世界15億炎黃子孫對中華民族的人文始祖軒轅黃帝的崇敬之情。

活動以「同根同祖，兩岸共祭」為主題，主祭人依次向軒轅黃帝像敬上高香、敬獻花籃、敬獻供品、敬獻美酒並恭讀祭文，全體參祭人員向軒轅黃帝像行三鞠躬禮，祭典在氣勢恢宏的樂舞告祭中圓滿禮成。　　

縉雲是2000多個縣中唯一以軒轅黃帝名號命名的縣。仙都黃帝祭典始於東晉，距今已有1600多年歷史。2011年，「縉雲軒轅祭典」被大陸國務院公布為「第三批國家非物質文化遺產」。

與以往相比，今年清明祭一方面更凸顯龍文化。龍是中華民族的圖騰，也是中國文化的象徵。鼎湖峰是軒轅黃帝鑄鼎煉丹、駕馭龍升天之地，仙都金龍洞1997年出土的金龍玉簡、2022年出土的宋朝小金龍，是仙都祭祀黃帝悠久歷史的重要物證。

纓雲自古以來就有豐厚的神龍崇拜土壤，以「龍」字命名的村莊有十三個，下小溪板龍是金氏世界紀錄認證的大陸最大板龍龍頭。清明祭典在整體的氛圍營造和樂舞告祭環節融入更多龍元素，展現了纓雲豐富的龍文化。

遺產 金氏世界紀錄

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