「看」一眼準確率逾95% 首位中文AI醫生0.8秒下診斷

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
小君醫生的診斷準確率超過95%，平均生成一個病例的診斷意見僅需0.8秒。圖／本報北京傳真
小君醫生的診斷準確率超過95%，平均生成一個病例的診斷意見僅需0.8秒。圖／本報北京傳真

首個專為醫學影像診斷設計和構建的人工智慧大語言模型—「龍影」大模型誕生了。北京天壇醫院日前發布消息稱，基於該模型研發的首個中文數位放射科醫生「小君」擁有一雙「火眼」，能快速生成上百種疾病的診斷意見，平均生成一個病例的診斷意見僅需0.8秒。

「龍影」大模型由天壇醫院放射科教授劉亞歐團隊，聯合北京理工大學教授葉初陽、張美慧團隊合作研發。它是基於天壇醫院放射科超過百萬的優質醫學影像圖像資料，以及數十年專業影像診斷經驗建立起來的，多名資深人工智慧專家訓練它超過3年。

如今，「龍影」大模型的實體代言人之一—「小君」已經可以針對腦部、頸部和胸部等十多個部位的腫瘤、感染等上百種疾病，給出診斷意見。經過近千例病例驗證，「小君」的「一眼」診斷準確率超過95%，而他的目標是成為一名全面的放射科醫生。劉亞歐說：「我們將繼續訓練他掌握對CT和X線影像的報告解析和診斷，並且進一步通過圖像生成影像診斷，通過不斷學習和反覆運算，他的夢想一定可以實現。」

不僅醫術好，「小君」的體力也絕非常人能比—可以「7×24小時」不間斷工作。這意味著，患者的影像診斷需求可以得到更及時處理，繁忙的放射科醫生診斷壓力也可以得到緩解。

北理工團隊介紹，「龍影」基於中文自然語言處理的大語言模型，有針對性地採用多種大模型微調方法，在保護醫療資料隱私性的同時，高效地提升了模型在垂直領域內特定下游任務上的性能表現。

未來，隨著功能的不斷豐富和完善，依據不同地區、語言特點、診斷習慣等，「龍影」可以通過訓練成為能夠適應不同診療特色和區域特色的數位放射醫生。換句話說，一些醫療條件尚不完善的地區的患者，在家門口就可以獲得北京天壇醫院專家級別的影像診斷。

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