中歐班列東通道 通行量創歷史新高
中國鐵路哈爾濱局集團有限公司4月1日發佈消息，今年一季度，中歐班列「東通道」滿洲里、綏芬河、同江鐵路口岸累計通行1443列、運送貨物15.1萬標箱，同比分別增長7.6%、6.9%，創歷史同期新高，班列實現穩定增長。
中新社報導，今年以來，中歐班列總體延續去年四季度增長趨勢，穩步發展態勢明顯，中歐班列「東通道」回程班列開行數量居中國首位。
一季度，黑龍江省開通經滿洲里鐵路口岸直達荷蘭中歐班列線路，滿洲里站利用鐵路口岸交車順暢的有利時機，增加開行列次，提高口岸出口運量。
綏芬河鐵路口岸1月通行中歐班列94列，同比增長28.8%，創歷史同期新高。與去年相比，同江鐵路口岸中歐班列月均通行量增幅達166.7%，實現大幅增長。 目前，中歐班列「東通道」已通達歐洲14個國家，連通中國60餘個城市，通行線路達24條，運輸產品涵蓋了電器產品、日用百貨、工業機械、農副產品等10大品類。
據悉，二季度，濱綏鐵路綏芬河至國境線段、濱洲鐵路西嶺口至博克圖段改造工程有望開工建設，將改善既有線路運行坡度大、曲線半徑小、列車運行速度低等問題。
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