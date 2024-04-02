中歐班列東通道 通行量創歷史新高

欠債還錢天經地義，但切忌使用暴力！中國大陸網上流傳1條影片，有男子在浙江省杭州市1間服裝城內，拉住另1名女子拖行，甚至將她從手扶梯推下去，女子有如「人肉滾筒」般滾落樓梯，有拍攝者稱暴力男子來自1間服裝加工廠，因片中女子欠錢不還，所以採取暴力追債。杭州警方證實發生傷人案件，指女傷者身體多處軟組織受傷，嫌犯已被依法採取刑事強制措施。事發影片在網上瘋傳，有網友表示「欠債還錢，天經地義，有人就是欠著不給，耍無賴，但是你傷害她也不對」、「有些事真的無法評判」、「錢沒要到，把自己送進去（警局）」。

2024-04-01 16:45