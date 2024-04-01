內褲藏146粒珍珠！ 走私女遭港鐵海關一眼查獲

復活節長假期間，大量民眾透過香港西九龍高鐵站往返中國大陸。大陸海關總署31日（周日）通報，近日西九龍站大陸海關查獲進境（進入大陸）旅客藏匿走私珍珠案，查獲珍珠共計332粒，其中該旅客穿著的內褲夾層內更查獲珍珠146粒。

通報稱，香港西九龍站海關人員在口岸旅檢大廳對進境旅客及行李進行監管時，發現一名旅客行李機檢圖像異常，即對其進一步查驗。經查，分別在該旅客行李箱內外套口袋中的面紙包裝袋、行李箱內塑膠袋中的口罩包裝袋等隱蔽位置查獲珍珠186粒，在該名旅客所穿著的內褲夾層內查獲珍珠146粒，共計332粒。

大陸海關總署提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。

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文章授權轉載自《香港01》