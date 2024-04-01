聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京報國寺古舊書市 萬人淘寶

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
來報國寺古舊書市的書友絡繹不絕。圖／本報北京傳真
來報國寺古舊書市的書友絡繹不絕。圖／本報北京傳真

上世紀50年代的民歌，經典名著系列連環畫作品，國學古代文獻……，在日前舉辦的「舊書新知、讀書報國」北京報國寺古舊書市暨首屆曬書節上，四面八方聚攏來的愛書人淘書、曬書，參與豐富活動。

書市特別推出「古舊書專區」、「非遺文創區」、「互動體驗」三大板塊，並設「全民曬書專區」，兼顧書香文創、圍爐煮茶、打卡互動區，國潮文化體驗感、氛圍感拉滿。

古舊書專區開設200餘個展位，以「室內文化展覽+室外古舊書市」形式，匯集眾多珍貴古籍和舊書。中國書店、北京出版集團、孔夫子舊書網、國學時代、北京圖書大廈等多家優質書商參展，上萬種古舊書分門別類，文學名著、歷史典籍、人物故事、自然科學、人文地理等各種類型一應俱全。

「全民曬書專區」成為此次活動亮點，書友們紛紛攜帶自己珍藏的書籍前來展示，或交換，或分享讀書心得，形成了一道獨特的文化風景線。除了可以在這裡進行圖書交換，書友們還可以用自家舊書置換鮮花或咖啡。

崔吉紅帶來了自己珍藏已久的百冊圖書，每本書都精心用塑封保護好，朱女士一眼相中了出版於上世紀50年代的「浙東戲曲窗花」、「廣東民間剪紙集」、「白描花卉」，一番討價還價，三本書她花費520元人民幣拿下。朱女士說，自己喜歡民間文化，能淘得這些書很幸運。書迷們穿梭於各個攤位之間，或是低頭仔細挑選，或是與攤主熱絡交流，不一會兒，手裡便捧起了厚厚的書籍。

據介紹，北京報國寺古舊書市開放後，僅兩個周末就吸引了萬餘人次前來，活動在每周末固定舉辦，持續到今年10月。

北京 廣東 文創

延伸閱讀

車價探不到底！新能源車成陸中古車市中「燙手山芋」 車商慘賠不敢收購

受習近平邀請！印尼準總統普拉伯沃抵達北京 展開國事訪問

打造良好營商環境 中國國務院將赴北京、河北、山西等20省督查

淘寶買偽造車牌 男子上路3天遭逮判刑3月

相關新聞

北京報國寺古舊書市 萬人淘寶

上世紀50年代的民歌，經典名著系列連環畫作品，國學古代文獻……，在日前舉辦的「舊書新知、讀書報國」北京報國寺古舊書市暨首...

校園霸凌頻傳…大陸學校設辨識系統 聞「求救」、「謾罵」聲5秒示警

鑑於近來中國校園霸凌頻傳，甚至釀成人命，中國一些中小學校最近開始在校內廁所等角落裝設智慧語音警報裝置，自動識別收錄到的謾...

南寧機場夏秋航季 加密東協國家航班

廣西南寧吳圩國際機場（南寧機場）3月30日發布消息，2024年夏秋航季（3月31日至10月26日），南寧機場將逐步恢復開...

麥當勞 推三星堆漢堡

日前，麥當勞正式宣布攜手三星堆博物館開展跨界傳播，將現代美食與古蜀文明瑰寶創意碰撞。在此期間，麥當勞將推出麥辣家族特別新...

上海疫情封城兩周年！記憶「被抹煞」民間低調搶救：去網上找都沒有了

兩年前的4月1日，上海進入全城封控，時間長達2個月。一名本地學者形容，作為以開放聞名的城市，上海封城是自1843年開埠以...

河南、安徽多地購房補貼沒兌現 官方指「財政困難」：正積極籌措資金

中國河南、安徽等多地民眾陸續反映住房補貼遲無下文，其中河南推出的青年人才購房補貼撥款僅至2021年9月就中斷。官方表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。