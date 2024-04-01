北京報國寺古舊書市 萬人淘寶

上世紀50年代的民歌，經典名著系列連環畫作品，國學古代文獻……，在日前舉辦的「舊書新知、讀書報國」北京報國寺古舊書市暨首屆曬書節上，四面八方聚攏來的愛書人淘書、曬書，參與豐富活動。

書市特別推出「古舊書專區」、「非遺文創區」、「互動體驗」三大板塊，並設「全民曬書專區」，兼顧書香文創、圍爐煮茶、打卡互動區，國潮文化體驗感、氛圍感拉滿。

古舊書專區開設200餘個展位，以「室內文化展覽+室外古舊書市」形式，匯集眾多珍貴古籍和舊書。中國書店、北京出版集團、孔夫子舊書網、國學時代、北京圖書大廈等多家優質書商參展，上萬種古舊書分門別類，文學名著、歷史典籍、人物故事、自然科學、人文地理等各種類型一應俱全。

「全民曬書專區」成為此次活動亮點，書友們紛紛攜帶自己珍藏的書籍前來展示，或交換，或分享讀書心得，形成了一道獨特的文化風景線。除了可以在這裡進行圖書交換，書友們還可以用自家舊書置換鮮花或咖啡。

崔吉紅帶來了自己珍藏已久的百冊圖書，每本書都精心用塑封保護好，朱女士一眼相中了出版於上世紀50年代的「浙東戲曲窗花」、「廣東民間剪紙集」、「白描花卉」，一番討價還價，三本書她花費520元人民幣拿下。朱女士說，自己喜歡民間文化，能淘得這些書很幸運。書迷們穿梭於各個攤位之間，或是低頭仔細挑選，或是與攤主熱絡交流，不一會兒，手裡便捧起了厚厚的書籍。

據介紹，北京報國寺古舊書市開放後，僅兩個周末就吸引了萬餘人次前來，活動在每周末固定舉辦，持續到今年10月。