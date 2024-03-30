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解決「不能生、不敢生」 陸4省將輔助生殖納醫保

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
為了解決「不能生、不敢生」，大陸北京、廣西、內蒙古、甘肅等四省份已先後將輔助生殖納入醫保報銷。（中新社）
為了解決「不能生、不敢生」，大陸北京、廣西、內蒙古、甘肅等四省份已先後將輔助生殖納入醫保報銷。（中新社）

大陸人口總數已連2年負成長，去年全年僅出生902萬人，出生率6.39‰，再創新低。為了解決「不能生、不敢生」，北京、廣西、內蒙古、甘肅等四省份已先後將輔助生殖納入醫保報銷。

大陸國家醫保局30日在官網刊登醫保局長章軒上月29日赴首都醫科大學附屬北京婦產醫院進行實地調查的資訊時，釋出這項消息。

章軒在考察時指出，將繼續指導有關省份進一步完善輔助生殖類醫療服務立項和醫保支付管理，並加強部門協同，推動基本醫療保險生育保險和相關經濟社會政策配套銜接，共同促進人口長期均衡發展。

醫保局稱，章軒的相關發言，釋放了通過醫保政策推動建立生育友好型社會的重要政策信號。

以廣西為例，醫保局指出，廣西自去年11月1日起，已將部分治療性輔助生殖類醫療服務項目9類納入基本醫療保險及工傷保險基金支付範圍，政策實施至今5個月，醫保基金支出約1.14億元（人民幣，下同），報銷比例59.13% ，大幅減輕了參保人員醫療費用負擔。

醫保局稱，自輔助生殖納入廣西醫保報銷後，極大調動了有生育治療需求群體的積極性，「幾個月來，自治區輔助生殖機構門診量達60.77萬次，較去年同期增長35.64%」。

北京市醫保局相關負責人則指，相關政策實施7個月以來，職工就診2.7萬人，總費用2.2億元，員工健保基金支出1.5億元，在年度計算基金安全運作範圍內。

大陸醫保局也針對輔助生殖進行項目規範和實施指導價。醫保局表示，去年6月印發的「輔助生殖類醫療服務價格計畫立項指南（試行）」，將輔助生殖類項目分類整合為12項。而目前已指導21個省份對照立項指南整合輔助生殖類項目，其中20個省份將定價方式由市場調節價改為政府指導價，進一步規範輔助生殖類醫療服務項目價格。

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