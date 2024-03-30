復活節首日百萬港人塞爆口岸 北上消費成常態

昨（29）天是香港復活節一連4天長假的首日，各大口岸被「北上」大軍塞爆。香港入境事務處數據顯示，截至昨晚9點，共有逾103萬人次出入境，其中76萬人次出境，預計最終可突破百萬人次。當中逾65.6萬人次經陸路北上，最多人使用羅湖口岸，出境人次達16萬。這也反映出港人長假不再留港，消費力嚴重外流的窘境。

香港星島日報報導，昨日中午，羅湖及落馬洲支線口岸的北上旅客均大排長龍，一度需要實施人潮管制。落馬洲支線口岸更一度出現「百米長龍」，從港鐵落馬洲站過關至深圳福田口岸需時約50分鐘。站內有廣播指車站十分擠逼，呼籲乘客遵從告示牌及車站職員指示。

除了北上深圳受港人歡迎，澳門和珠海也是港人的熱門去處。港珠澳大橋昨日早上至少逾千人同時等候過關，現場實施人潮管制，只可在一個出入口進入。不少香港民眾透過「港車北上」以自駕方式經大橋到大陸，據海關統計，截至昨日下午5時，共有4,540輛私家車出境，入境有473輛。

此外，出境到外地旅遊，包含大陸、日本、台灣同樣熱鬧，不少登機櫃台和出境位置昨日都出現人龍。而港人連假到外地旅遊，直接反映的就是「長假港人不留港」，影響的便是當地的旅遊、餐飲業。

據報導，香港本地食肆（餐廳）在復活節長假期的整體生意將下跌2成，晚餐時段更跌達3成，許多業者直呼：「安靜到想喊救命，完全沒客人」。香港餐飲聯業協會會長黃家和呼籲，港府應加大力度吸引旅客來港，解決消費力嚴重外流的狀況。

報導指出，昨日香港出境人數已超過今年農曆初三的56.7萬人次，雖暫未有昨日最後3小時的數字，但預計可恢復至疫情前2019年4月19日復活節假期的78.5萬出境人次。