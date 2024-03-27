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南懷瑾誕辰106周年 溫州樂清舉行兩岸共同紀念活動

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
南懷瑾誕辰106周年紀念活動在溫州樂清的故居舉行。溫州台商提供
南懷瑾誕辰106周年紀念活動在溫州樂清的故居舉行。溫州台商提供

今年是國學大師南懷瑾誕辰106周年，故鄉浙江溫州樂清於日前在南懷瑾故居，舉行系列紀念活動，邀請台胞台屬和樂清各界人士100多人參加。有在樂清發展的台灣人指出，南懷瑾是兩岸關係的和平使者，值得兩岸同胞追思思念；樂清市台聯會會長李雲桂說，將繼續傳承南師兩岸共融的精神火炬。

據潮新聞和溫州市台辦，3月18日是南懷瑾先生誕辰106周年紀念日，為紀念位中華優秀傳統文化的傳播者和弘揚者，日前，紀念南懷瑾誕辰106周年系列活動在溫州樂清南懷瑾故居舉行。

陸媒報導稱，南懷瑾是溫州著名鄉賢，「金溫鐵路」催生者和中華優秀傳統文化實踐者、傳播者和弘揚者。

活動現場，安排來自樂清翁垟一小的學生們朗誦詩歌《孝心無價》，翁垟曙光書畫院的書法愛好者以「南懷瑾大師名錄名句」為素材，進行現場書法創作與展示，以及太極、南拳、武術演繹，和樂清市簫台文化藝術院的音樂愛好者們帶來笛簫合奏《歸來》等。

南懷瑾出生於1918年，1949年隨中華民國政府遷至台灣，曾在多所大學擔任教授，後曾旅居美國、香港等地，生平致力於傳播中華文化，2012年在蘇州太湖大學堂去世。1995年南懷瑾出資重建其故居，並擴建為當地老幼文康活動中心，供鄉親父老娛樂休閒所用。目前，南懷瑾故居已成為樂清市海峽兩岸交流基地。

在樂清發展的台灣人陳焜泉表示，早年在台灣就聽說過南師大名，樂清是南師的故居，感覺很有親切感，他一生情繫兩岸，他是兩岸關係的和平使者，值得兩岸同胞追思思念。

樂清市台聯會會長李雲桂表示，南師精神是瑰寶，台聯會一直受其鼓舞，接下來將繼續傳承南師兩岸共融的精神火炬，以點點新火之勢為兩岸共同發展做出應有的貢獻。

同時，樂清市近期陸續舉辦了紀念南懷瑾系列活動，如《少年南懷瑾的成長故事》專題分享會、「南園簫韻」簫樂雅集、江山疊翠送晴來——南懷瑾詩書畫意名家邀請展等，以促進溫台兩地融合發展。

紀念活動現場，安排學生們深情朗誦詩歌《孝心無價》。溫州台商提供
紀念活動現場，安排學生們深情朗誦詩歌《孝心無價》。溫州台商提供

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