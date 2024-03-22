對邯鄲3國中生殺人逃責表態？ 陸最高檢發聲：依法追究刑責

大陸最高檢檢察長應勇近日表示，未成年人實施故意殺人或故意傷害致人死亡等嚴重犯罪，符合核准追訴條件的，要依法追究刑事責任。由於大陸河北邯鄲一名男國中生近日疑遭3名同學「預謀」殺害並埋屍，震驚大陸社會，且涉案學生仍未成年，是否因此躲過刑責備受關注，應勇的這番話，也被大陸網友認為，是對此案作出表態。

根據「最高檢」微信公眾號消息，最高人民檢察院黨組書記、檢察長應勇20日至21日率最高檢察研組，到寧夏固原、銀川調查。

根據發布，應勇此行是就貫徹落實習近平在全國兩會期間的重要講話精神和全國兩會精神，加強檢察機關法律監督工作，更好服務經濟社會高品質發展等，進行考察。不過他在過程中特別針對「未成年人犯罪」進行表態與工作安排，似在回應近期邯鄲初中生事件。

應勇表示，要加強未成年人檢察工作，堅持對侵害未成年人犯罪「零容忍」，深化綜合履職，以檢察司法保護促進六大保護，合力為未成年人健康成長撐起法治藍天。

他強調，「要高度重視未成年人犯罪預防和治理，對未成年人實施的故意殺人或故意傷害致人死亡等嚴重犯罪，符合核准追訴條件的，要依法追究刑事責任」。

他還說，要積極協調推動專門學校建設，健全罪錯未成年人分級干預機制，加大教育矯正力度，攜手各方堅決遏制未成年人犯罪高發勢頭。

新京報日前報導，根據公安部門透露，3名涉案男學生均已滿12歲、未滿14歲。而依照大陸刑法，已滿12歲、不滿14歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，「經最高檢核准追訴的，應當負刑事責任」。

北京師範大學法學院副教授蘇明月指出，這意味著只有經過最高檢核准追訴，案件才能進入刑事司法程序，由法院經過審判定罪量刑。由於未成年人不適用死刑，最高可被判處無期徒刑。

據央視日前報導，河北邯鄲肥鄉區警方表示，當地成立了由60多人組成的專案組偵辦此案，目前被害人屍檢已結束，目前初步認定這是一起「有預謀」的犯罪案件，犯罪嫌疑人曾分兩次在廢棄大棚挖掘，以進行埋屍。