螺絲粉加增臭劑！巡查員薰到「表情猙獰」 網嘆：原來我才是蟑螂

許多網友受到社群影響，對於中國大陸特色美食螺螄粉產生好奇。不過在近日，有成都市政府人員發現一處螺螄粉店家奇臭無比，經查發現櫃子裡藏有增臭劑，監理員在過程中因氣味感到反胃，當局隨後透露，已對該企業違法行為立案調查。

綜合陸媒報導，成都市市場監督管理局發布影片，監理人員日前突擊檢查一家外送平台評分4.7、每月銷售量高達4,000多份的螺螄粉店，該店只承接外送業務，沒有提供內用。監理人員進入廚房巡查後，發現店家環境髒亂、容器許久未清洗，食材品質堪憂，「我都懷疑螺螄粉的臭，就是這些用品的臭味」。

監理人員還在工作台下發現螺螄粉專用的增臭劑、食品添加劑香精等，由於味道刺鼻，使他頻頻皺眉作嘔。監理人員在現場直言，「問題這麼多，你就暫時不要營業了，外賣平台也暫時關閉，改好了等我們檢查完之後，你們再重新營業」，而政府當局受訪表示，所屬地市場監理機關已對涉事企業涉嫌違法行為提出調查。

消息曝光後，大陸網友們紛紛傻眼回應，「這種店就該永久剝奪營業執照」、「螺螄粉增臭劑，想想就不敢吃了」、「螺螄粉加臭醬，已經暈了」、「成都市監請加大力度」、「沒有嚴懲不會在意的，這就是人性」、「工傷都要薰出來了」、「學學浙江，浙江要求外送後廚（大陸用語，指餐廳或飯店內負責烹飪和食品準備工作的區域或部門）都裝監視器」，也有人崩潰直呼，「原來我才是蟑螂」、「我再也不點外帶螺螄粉了」。