陸農業農村部祭「漁政亮劍」專項行動 與海警協作

據大陸農業農村部21日公告，近日該部門印發了《「中國漁政亮劍2024」系列專項執法行動方案》，重點部署十項專項行動，包括清理取締涉漁「三無 」船舶及「絕戶網」，並稱要完善與海警等部門的協作機制。

上月陸船在金門海域翻覆後，除大陸海警在金廈海域展開巡查，大陸農業農村部也曾派出福建漁業執法船艇進行「護漁行動」。

據大陸農業農村部網站消息，近日，農業農村部印發《「中國漁政亮劍2024」系列專項執法行動方案》，部署開展「中國漁政亮劍2024」系列專項執法行動。

根據行動方案安排，「中國漁政亮劍2024」主要包括長江流域重點水域常年禁捕、海洋伏季休漁、黃河等內陸重點水域禁漁、水生野生動物管理、清理取締涉漁「三無 」船舶及「絕戶網」、重拳打擊電魚、鰻苗捕撈管理、規範水產養殖、涉外漁業監管、漁業安全生產源頭治理等十項專項行動。

方案指出，「漁政亮劍2024」專案行動以破解危害漁業發展的頑瘴痼疾為導向，進一步強化協同聯動，紮實開展重點領域執法行動，嚴厲打擊各類涉漁違法違規行為。

大陸農業農村部強調，各地要加強組織實施，進一步明確工作重點，細化落實措施，部署做好各項執法行動；要完善與公安、市場監管、海警等部門的協作機制，深化資訊互通、情報共享與執法合作，共同打擊涉漁違法違規行為；要創新執法模式，強化執法裝備建設，加強執法人員保障力度，不斷提升漁政執法效能。