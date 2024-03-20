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豆瓣醬中吃出「鼠頭」？廠商回應：產品中不可能出現新鮮毛髮

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
一名重慶網友18日在網路上發布影片，稱在四川成都一廠家生產的豆瓣醬中吃出鼠頭。（極目新聞）
一名重慶網友18日在網路上發布影片，稱在四川成都一廠家生產的豆瓣醬中吃出鼠頭。（極目新聞）

一名重慶網友18日在網路上發布影片，稱在四川成都一廠家生產的豆瓣醬中吃出鼠頭，並已經向相關部門投訴，該豆瓣醬生產廠家工作人員20日指出，產品中不可能出現新鮮毛髮，並表示已安排工作人員從生產地成都去重慶了解狀況，將配合相關調查。

湖北日報集團旗下新媒體「極目新聞」報導，影片發布者20日表示，這瓶豆瓣醬是在商店購買的，已經吃了很長時間。事發當日，他帶著自己炒好的菜去工作地點吃飯，吃到一半發現了菜裡的異物，擦乾淨後發現異物上竟然還有毛髮，疑似是老鼠頭，「害得我一整天都沒胃口」。

在成都的豆瓣醬生產廠家表示，20日上午已接到了市場監管部門的電話，也看到影片，「現在市場監管部門已經介入調查了，我們也會積極配合相關部門，先對廠房、生產線進行自查。」

針對產品中是否有可能出現鼠頭的問題，該廠家的工作人員表示，該款豆瓣醬的加工為全機械化操作，出現像鼠頭這麼大體積的異物可能性幾乎沒有。

他解釋，豆瓣醬的加工還需經過破碎、罐裝等流程，而篩選、破碎辣椒的機器很密，罐裝的機器通道也很細，「像一個吸管一樣將豆瓣醬灌入瓶子裡，即使出現了鼠頭，也不會像影片中顯示的那樣完整。」

成都市郫都區市場監理局工作人員表示，已接獲相關投訴，並安排工作人員前往調查，具體情況需等候調查結果。

影片 異物

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