不只有阮經天！5大看點揭密《周處除三害》為何在陸爆紅？

電影《周處除三害》由香港導演黃精甫執導，阮經天、袁富華、陳以文、王淨、李李仁與謝瓊煖主演。本片在Netflix上映後不僅蟬聯數週收視冠軍，中國票房更是賣翻天，引爆現象級狂潮。

2023年10月，《周處除三害》正式在台灣上映，這部在金馬獎入圍包含最佳導演、最佳男主角等7項大獎的作品，阮經天可說是當年呼聲最高的影帝得主之一，不過這片當初叫好但沒有叫座，在台灣的票房還不到5000萬台幣，就連在香港上映後，迴響也沒有預期中熱烈，讓這部製作規模非常龐大的作品，不免感到有些可惜。

不過，自從《周處除三害》2024年3月正式在中國上映後，它隨即掀起了一股現象級狂潮，不僅徹底顛覆台灣、香港兩地的票房窘境，本片還以銳不可擋的態勢，不斷在中國票房上刷新紀錄，截至3月17日為止，《周處除三害》已經締造5億人民幣（約台幣22億元）的佳績，而且它的話題還在持續延燒。

《周處除三害》不只在中國票房表現亮眼，自從在串流平台Netflix獨家上映後，它也持續蟬連高達4週的電影觀看冠軍，令人驚豔。

陳以文在《周處除三害》中飾演尊者，〈新造的人〉也讓觀眾朗朗上口。牽猴子

《周處除三害》幾乎是用一種「倒吃甘蔗」的姿態，洗刷去年票房低迷的陰影，它所引爆的亮點也成了觀眾津津樂道的焦點，包含洗腦神曲〈新造的人〉、陳以文的尊者模樣，就連阮經天在劇中所戴的經典信物、粉紅色小豬手錶，原本也是劇組特別請人製作的，現在也被中國商人直接開模，在淘寶上大賣特賣。

究竟，為什麼這部電影在台灣、香港表現普普，但它卻能在中國掀起如此巨大的風潮？

註：本文無雷，可放心閱讀

1、台灣電影的「中國」意象

陳桂林的角色名字與周處典故，都讓中國觀眾更有共鳴。牽猴子

基本上，《周處除三害》能夠在中國爆紅的關鍵之一，在於電影中有濃厚的「中國」元素，包含男主角的名字「陳桂林」。陳桂林身為全台第三大通緝犯，他面對黑道殺人毫不手軟、做事心狠手辣，而他的桂林和中國地名不謀而合，這或多或少會讓中國人充滿親切感，「我有名有姓，我叫陳桂林」更是最經典的台詞。

而「周處除三害」本身就是三國時代東吳吳郡陽羨人的典故，年少的周處為非作歹的模樣成為鄉里中惡名昭彰、眾人避之唯恐不及的人物。後來他射殺了猛虎，又下水與蛟龍纏鬥，最後還改過自新——這都是中國人非常熟悉的故事。

試著想像，如果當初男主角的名字不叫陳桂林而叫「陳彰化」或「陳宜蘭」等台灣地名，恐怕也不會掀起熱潮了。

2、強烈的暴力美學元素卻能通過審片這關

《周處除三害》中有非常過癮的動作場面。牽猴子

其實，攤開《周處除三害》裡面的內容，如果是中國製作的電影，它真的很難在中國國內上映，因為電影中牽涉了暴力、黑道、仇殺、私刑、邪教等內容，這些對中國國家電影局來說，都是非常禁忌的話題，更不用說它還充滿了針砭嘲諷的意味，某種程度還充滿對體制的抗衡。

不過，如果這些都發生在台灣，那一切就合理了，對一些可能不理解台灣狀況的中國觀眾來說，這還可能真的是他們認為的台灣印象。

《周處除三害》充斥了非常精準的暴力美學，包含各種激烈的打鬥、追逐、槍戰戲碼，雖然中國上映的版本依然是修改與刪減過的，但這對很少能看到此類電影畫面的中國人來說，是十分過癮的場景。

《周處除三害》最後當然也抱回了金馬最佳動作設計獎。

3、阮經天在中國的個人魅力

由黃精甫執導、阮經天主演的「周處除三害」，自3月1日在中國大陸上映，連續十天創下單日最高票房紀錄。圖／取自電影周處除三害官方微博 陳宥菘

《周處除三害》是監製李烈與阮經天是繼《艋舺》後，隔了13年再度合作，李烈自己就透露，「我之前已經有10年不理小天了！當然是為了金馬的事。我氣到不跟他說話、不跟他聯絡，完全斷絕音訊。」如今，破冰之後的兩人再度合作，幾乎是再次綻放台灣電影圈最耀眼的光芒，就連阮經天自己都說，「謝謝你把我撿回來。」

當時正在拍《軍中樂園》時期的阮經天，因為特別從金門返台參加金馬50，最後卻未參與台上大合照一事惹議，他從那時候開始漸漸在台灣沉寂，轉而往中國發展，2015年開始有非常多中國電影、戲劇作品推出，也漸漸累積他在中國的知名度。

對比過去，有許多台灣電影為了要在中國上映，有時候要搭配陸資、更要安插一兩位中國演員的狀況相比，《周處除三害》以幾乎都台灣演員、一位香港演員的陣容，在中國寫下票房奇蹟，確實不容易。

4、毫無冷場的劇情與峰迴路轉的震撼

當然，一部電影要大賣，除了各種天時地利人和之外，它核心的內容也絕對不能馬虎，而《周處除三害》就是用最毫無冷場的劇情與峰迴路轉的震撼，打入中國觀眾的心底。

《周處除三害》最引人入勝的地方，在於它劇情是真正的扣人心弦，在高潮迭起、一波未平、一波又起的蕩漾裡，觀眾彷彿能被拉入那洶湧的情緒中，一點一滴感受猖狂的詭譎變化。

為了這部電影，雖然有大量的動作場面和追逐、奔跑戲碼，但阮經天完全不使用任何替身，因為他覺得這樣拍出來會很假；他還為讓自己更為精實，只吃高蛋白餐、不吃澱粉、不吃甜食，在最酷熱夏天時，頂著戲服外套到處奔波，敬業程度可見一斑。

5、人性的深刻和道德良知的底線

李李仁所飾演的刑警也在觀眾心底留下非常深刻的印象。牽猴子

《周處除三害》深刻挖掘出每個角色背後的人性，彷彿那些劇中的人物，正以一種對生存的嚮往，探究生命可能的啟發和省思。電影用最精湛的詮釋，以流暢的運鏡和剪輯，讓動作片有著截然不同的生命力，不只看得過癮，還能徹底陶醉其中。

阮經天所扮演的陳桂林，是個囂張、猖狂、瘋狂、魯莽的角色，但他充滿孝心、講義氣、為人瀟灑，也很懂做人處事的道理——他不濫殺無辜、不為非作歹，只在道上兄弟有需要的時刻，就算兩肋插刀也依然挺身而出。

陳桂林就是一個如此迷人的角色，縱使他是世俗觀念眼中的「反派」、「黑道」，但實際在他的心底，卻處處都有吸引人的特質。

這個角色當然不好演，他有自我的求生之道、自己對於道德良心的那把尺，可是遊走在犯罪邊緣的殘酷，使得他注定走上流亡的道路。

阮經天完全把這個角色的精神發揮到淋漓盡致，透過大銀幕的呈現，觀眾徹底也能感受到他一直以來的執著，還有那與生俱來的人格魅力，這個角色，完全非他不可。

（本文出自2024.03.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）