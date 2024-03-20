步行才5分鐘！情趣店卻急Call外送員送貨到酒店 引網民遐想：好緊火

外賣速遞平台近年除了提供餐飲配送服務，還提供送貨服務。只要在網上平台下單，速遞員就會為你送上相關物品，足不出戶都可以購物。早前，有位外賣速遞員便在facebook上跟分享了一張有趣的訂單。

有外賣速遞員早前在facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」，分享一張訂單，更表示：「有特別任務！救火如救人！」到底這張訂單有什麼玄機呢？原來這張訂單是從尖沙咀一家情趣用品店，派送到尖沙咀九龍酒店的訂單。

據Google Map顥示，從情趣用品店到九龍酒店，徙步路程只需要5分鐘，然而這位客人卻一步也不願意離開房間，選擇付港幣37.04元（包括10元小費）請外賣員幫忙送貨！看來情況真的非常緊急，寸步不能離！

大部份網民都對該名客人購買的東西非常感興趣，有網民留言指：「20幾元應該只是condom」、「要嘛潛艇棒、要嘛就震蛋」、「可能是KY」不過事主就指：「送酒店都是迅速送到一樓櫃台，就繼續去做下一單。」

也有不少爆笑網民留言：「隨時都有啦，上到去見到兩個男」、「不好試用別人的貨物吧」、「有無想過你就是那個情趣用品」、「陪用員」、「脫掉衣服衝上去：我不就是用品囉」、「Sir，你是不是想阻止人家搞出人命」。

圖／香港01

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文章授權轉載自《香港01》