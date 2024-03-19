梅龍高鐵 下半年通車

連接廣東省境內梅州市與河源市龍川縣的高速鐵路 —「梅龍高鐵」進入全線鋪軌階段。梅龍高鐵新建線路全長近94公里，設計時速350公里，途經梅州市梅縣區、興寧市、五華縣和河源市龍川縣，預計今年下半年建成開通後，梅州到廣州、深圳通行時間預計將縮短為1.5小時左右，到香港可望僅需1.75小時左右，較目前要經深圳北站換乘至少省時一半以上。

據廣州日報報導，梅龍高鐵是粵東地區對接華中、華北地區的高速客運通道組成部分，是支撐蘇區梅州融入粵港澳大灣區的重要基礎設施。同時，也是龍岩經梅州至龍川高速鐵路一部分，是長三角經海西經濟區聯繫珠三角地區的重要輔助通道。

開通營運後，梅州到廣州、深圳等粵港澳大灣區城市通行時間將縮短至1.5小時左右，將極大提高通道的輸送能力及改善運輸組織效率，對加快建造珠三角、粵東地區與梅州 、河源高速鐵路通道，加速廣東省交通互聯互通，推動區域經濟發展具有重要意義。