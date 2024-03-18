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四川林火蔓延急撤近5千人 成都天空變黃

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸四川甘孜州雅江縣近日發生森林大火，強風下火勢迅速蔓延，受火災影響，遠在幾百公里外的成都天空都變成黃色。（新華社）
大陸四川甘孜州雅江縣近日發生森林大火，強風下火勢迅速蔓延，受火災影響，遠在幾百公里外的成都天空都變成黃色。（新華社）

大陸四川甘孜州雅江縣十五日晚間發生森林大火，因風力突然增大，火勢迅速擴大蔓延，已形成多個火場。大陸國家森防指辦公室已啟動Ⅳ級應急響應（方案），派出聯合工作組赴現場指導火災撲救工作。目前已安全轉移民眾一三三六戶、四九○三人，暫未有人員傷亡報告。受大火影響，連遠在幾百公里外的成都，天空都變成黃色。

截至昨傍晚，由於火場突起大風，風向不定，火頭向多個方向蔓延，已形成三個主要火場。遠在成都的市民也表示，成都天空因此異常發黃，引起關注。距離雅江縣城七十公里外的康定市，也有市民稱森林大火引起的煙霧飄到了新都橋，「天都快黑了一半」。

成都生態環境局證實，該天氣為甘孜州森林大火和浮沉共同影響導致。成都氣象局回應，目前空氣中有一定的浮塵，加上成都空氣中的濕度增加，共同對光線形成了散射，因此天空呈黃色。

四川森林消防總隊表示，據火場勘察情況，前線指揮部將救援力量分成三路，對三個火場分別進行封控撲救。目前消防救援已投入一二五九人全力撲救，並緊急從雲南森林消防總隊調派七五○人增援。

甘孜州緊急管理局表示，目前風勢仍未減小，當前火場風力仍在五至六級。火場東線火勢迅速向東北方向蔓延並越過多個山頭，濃煙遮蔽整個火場。

氣象局

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