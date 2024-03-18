北京亦莊—大興機場 自動駕駛車免費接駁

從北京亦莊往返大興機場，又多了一個出行新選擇—乘坐自動駕駛車輛。小馬智行、文遠知行、百度蘿蔔快跑等自動駕駛企業日前宣布，獲批開啟北京大興國際機場至亦莊之間的自動駕駛載人示範。這是北京首次面向公眾開放高速公路自動駕駛。

乘客可通過三家企業的App下單預約服務。小馬智行方面介紹，目前已同步在打車應用「PonyPilot+」App上線接送機功能，乘客可提前一天通過App預約大興機場接送機服務。預約成功後，乘客在約定時間和地點等候即可乘坐自動駕駛車輛。目前，小馬智行的機場接駁時段為10時至17時。

文遠知行相關負責人介紹，車輛到達指定上車點後，乘客用WeRide Go App解鎖車門，上車落座並繫好安全帶，點擊螢幕「出發」按鈕，即可享受自動駕駛出行服務。亦莊與大興機場航站樓之間，路程涵蓋多個城區道路及高速道路場景，車輛可自動完成盤繞匝道、通過高速收費站等一系列動作。

目前，各平台已在亦莊設置了數百個網站，乘客可在App上搜索附近的上下車點位。大興機場的自動駕駛接機上車點為航站樓地面1層快速接機通道17A處，送機下車點為航站樓4層5號出發門處。

這是北京首個開放道路場景下，面向公眾的高速道路自動駕駛載人示範活動，也是北京首個橫跨低速到高速、連接城市與機場的自動駕駛載人接駁活動，場景涉及多條高速路，駕駛安全性備受關注。據了解，此次載客示範應用還處在「主駕有安全員」的階段，汽車自動駕駛運行過程中如遇緊急突發情況，安全員可接管車輛。由於處在示範應用階段，亦莊往返大興機場的自動駕駛出行服務為免費提供。按照以往流程，待進入「商業化試點」階段後，企業方可提供收費服務。