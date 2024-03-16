快訊

美國聯合航空又出包！客機「飛行期間」外部面板飛脫…安全降落

影／高雄女駕駛心臟不適！廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓台生畢業直接在陸就業 北京清華招聘會首設「港澳台生」專區

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
北京清華大學今年校園招聘會，首次設立了「港澳台生」和「國際學生」招聘專區。 澎湃新聞
北京清華大學今年校園招聘會，首次設立了「港澳台生」和「國際學生」招聘專區。 澎湃新聞

《澎湃新聞》報導，3月15日，北京清華大學年度規模最大校園招聘會「2024屆畢業生大型就業洽談會」正式開啟。其中，引人注目的是，此次就業洽談會，北京清華大學首次設立了「港澳台生」和「國際學生」招聘專區，有近180家用人單位為港澳台學生提供就業崗位

報導稱，清華大學學生職業發展指導中心副主任潘瑞浩表示，2024年，清華預計全職內地學生畢業約9,300人，擬參加就業約5,500人。目前，已獲得至少一個錄用通知或是已簽約的人數，已達到擬就業畢業生的近八成。此次清華2024年畢業生大型就業洽談會共有全國29個省市自治區、430餘家的雇主，帶來了上萬個招聘職位，行業涵蓋國防科工、製造業、能源業等重點領域。

報導指出，在招聘會現場，不少雇主攤位前特意標示了「港澳台學生」「歡迎國際學生」等字樣。對此，潘瑞浩介紹，隨著清華國際化辦學的發展，清華國際學生的體量也越來越大。而伴隨著國家的發展，越來越多的國際學生有意向在內地就業，因此清華也一直在加強港澳台和國際學生的就業支持力度，且已連續第7年向雇主大力推介港澳台學生和國際學生。

「此次就業洽談會，我們首次設立了港澳台生和國際學生招聘專區，有近180家用人單位為港澳台學生提供就業崗位，近140家用人單位為國際學生提供就業崗位。」潘瑞浩說，清華近期也推出了多語言一對一職業諮詢服務，70餘位個別諮詢師為國際學生提供中、英、日等多語種職業諮詢。學校希望國際學生能找到合適的職位，協助我國雇主的國際化發展。

潘瑞浩表示，為努力實現畢業生更充分、更高品質就業，清華採取了多項改革創新措施。他說，清華本次洽談會也首次設立了西部、東北招聘專場，邀請西部東北地區170餘家單位來清華招聘，其中青海、甘肅、雲南、遼寧、黑龍江、內蒙古等11個省份的地方組織者社部門也專程帶隊組團式入校招募。

清華大學 職業

延伸閱讀

彭博報導 大陸政府要求車廠採購國產產品

清華教授：大學像工廠 學生不快樂

台南明和公園設置寵物友善專區 上千居民連署陳情 市府：暫緩動工

台生心聲3／縱使利弊互見 大陸是台生的「第三條路」

相關新聞

讓台生畢業直接在陸就業 北京清華招聘會首設「港澳台生」專區

《澎湃新聞》報導，3月15日，北京清華大學年度規模最大校園招聘會「2024屆畢業生大型就業洽談會」正式開啟。其中，引人注...

香江風情／香港「窮光蛋」之爭

香港要救經濟、穩地位，得要盛事連連。辦盛事要用錢，錢易惹是非，近日就因錢失義，用要用巨資辦件盛事，這盛事就被人取了個俏皮...

比狗仔更讓大陸明星痛恨 「代拍」灰色產業鏈是什麼？

3月9日，大陸男星夏之光在機場怒斥不斷拍照的攝影者，夏之光身邊的工作人員也不斷在大聲喝止：「不要再開閃光燈了！」

河南開封包公祠出現申冤潮 網憂被關閉

中國河南省開封包公祠近日因為一名女子跪在包公像前嚎啕大哭的影片走紅，引發越來越多民眾前往跪地申冤。對此，大陸網友感嘆當今...

南韓電影《破墓》掀「臉上寫漢字」熱潮 陸網開酸：那是屈辱行為

南韓驚悚懸疑片「破墓」，在韓觀影人次已經達800萬名，由於劇中角色在臉上寫漢字驅邪，帶動臉印漢字風潮，但也間接掀起中韓網...

遊客瘋麻辣燙！甘肅天水連夜刷牆迎客 開啟保母式寵粉模式

繼淄博燒烤、哈爾濱凍梨後，甘肅天水麻辣燙也突然火了，「坐高鐵去天水吃麻辣燙」等話題登上各大平台熱搜榜，據同程旅行平台，截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。