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男子出差住飯店 邊沖澡邊刷牙...抬頭驚見蓮蓬頭黏糞便

香港01／ 撰文：陳進安
洗澡示意圖／Ingimage
洗澡示意圖／Ingimage

近日，到深圳市羅湖區出差的張先生預訂了深圳喜悅假日酒店一晚房間，結果在洗澡的時候發現愈來愈臭，細心察看下發現噴頭上竟黏有糞便，由於他平時習慣在洗澡的時候順便刷牙洗臉，事件令他當場把晚飯都吐了出來。事後，涉事房間已被封閉。張先生要求酒店賠償8000元（人民幣，下同）的精神損失費，但酒店拒絕，只願賠償800元。

事發於3月7日，張先生入住深圳喜悅假日酒店一間房費為408.47元的房間，他認為該酒店是附近酒店中價格最高的，因此入住體驗應該會好一些。訞料事與願違，甫一踏入房間，他就聞到一股奇怪的味道，一開始他不以為意，直到洗澡的時候發現愈來愈臭。仔細一看，他發現噴頭上有東西，「還以為是水垢就去摳，結果摳下來發現是糞便」。由於太過噁心，他當場就把晚飯吐了出來。

張先生立即聯繫酒店前臺反映，但等了很久，才有保安前來檢查房間，「檢查完以後沒說什麼就離開了」，之後大堂經理才來處理。由於平時習慣在洗澡的時候刷牙洗臉，且已經使用過該噴頭洗澡，張先生在朋友的建議下趕緊到醫院檢查是否染上傳染病，並提出讓酒店承擔檢查費。不過他指出酒店大堂經理態度較隨意，「他覺得這不是什麼嚴重的事情，還和我說現在醫院都關門了」。

最後在張先生的強烈要求下，酒店才派保安送他到醫院並付了檢查費用。在醫院，張先生連夜去醫院做了8項檢查，一直做到淩晨1時。

細心察看下，張先生發現噴頭上竟黏有糞便。圖／澎湃新聞
細心察看下，張先生發現噴頭上竟黏有糞便。圖／澎湃新聞

對於這次不堪回首的經歷，張先生要求酒店賠償自己8000元精神損失費，但酒店一方則表示，酒店已經送張先生前往醫院檢查並且承擔了檢查費，後又退還房間費用並升級換房，賠償800元已經是酒店最後的讓步。至於房間衛生問題，負責人表示確實存在一些問題，目前酒店已經封閉該房間，之後會聯繫工程部門人員來檢查噴頭。同時，張先生亦已進行採樣，後續需要獲得污漬鑒定結果再向上層業務反映情況並考慮賠償事宜。

張先生表示，他要求酒店承擔鑒定費用，由他本人來聯繫第三方機構鑒定，但酒店沒有同意。他強調，自己不接受800元的賠償，目前雙方仍未協商一致。

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文章授權轉載自《香港01》

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