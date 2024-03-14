音樂人為愛登陸 圓更遠大的夢

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在福建師範大學攻讀音樂教育學博士，教學生拉小提琴、彈鋼琴，參與各地演出……「西進」福州的台灣音樂人林佳臻，繼續行進在圓夢路上。

中新社報導，「在音樂的道路上不斷探索，是為了更好地圓夢。」林佳臻說。     　　

出生於台灣高雄的林佳臻，4歲開始學習小提琴，取得小提琴演奏碩士學位後進入台灣一所學校任教。2022年，她為愛來到福州，與丈夫張家豪一起打拚。

初到福州的林佳臻，進入由兩岸音樂人組成的福州海峽交響樂團，成為一名小提琴手。近一年後，林佳臻慢慢適應了在福州的生活。2023年2月，她離開福州海峽交響樂團，重回老本行，在福州教育學院附屬第二小學、台江第三中心小學等學校任教。「現在，我的學生從4歲到50歲不等，年齡跨度很大。」她笑言。

指導學生演奏，幫助他們理解音樂背後的情感和意義……林佳臻用自己的經驗和熱情激發學生對音樂的熱愛與追求。    

隨著在福州的工作漸漸步入正軌，經常與兩岸音樂人合作演出的林佳臻成立臻藝愛樂·林佳臻室內樂團。同時，她還創建了廈門臻藝愛樂文化傳播有限公司。 　　

「其實我一直都有自己組建一個樂團的想法。」從小熱愛音樂的林佳臻，對樂團充滿了憧憬。臻藝愛樂·林佳臻室內樂團成立後，林佳臻和其他樂手開啟巡演之路，一年來已赴廈門、漳州、泉州、莆田、溫州等地演出。

如今除了樂團演出和音樂教學外，林佳臻還在福建師範大學音樂學院讀博士。

交響樂團 小學 音樂

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