香港快運首航北京 推動京港交流

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

12日，香港快運航空UO260次航班順利抵達北京大興國際機場，標誌著香港快運航空正式入駐大興機場

新華社報導，據悉，香港快運航空北京大興往返香港航線計畫每日執行一個往返航班，航班號分別為UO260和UO261。大興機場航空業務部業務經理李紫薇介紹，香港快運航空這條航線開通後，不僅大興機場至香港的日均航班量得到提升，而且航班時刻分布覆蓋早、中、晚，有力提升了大興機場的服務水平和市場競爭力。

作為國際航空樞紐，香港具有得天獨厚的地理位置和連接優勢。該航線的開通將進一步推動京港兩地之間的經濟合作、貿易往來以及文化交流，更好地滿足兩地商務、旅遊、求學等旅客的出行需求。

一個來自香港的參觀團在機場工作人員安排下，開啟了一場研學之旅：在3D列印的景觀旁蓋章打卡、在北京中軸線藝術裝置前合影留念……

「大興機場給人感覺寬敞而舒適，今天帶著學生們在機場進行研習，機場內的設計理念、藝術裝置等，讓我們感受到了北京深厚的文化底蘊和科技創新。」香港番禺會所華仁小學教師李維朗說，學校近年來與大陸姊妹學校加強交流、增進彼此了解。

「第一次坐飛機，我感到很興奮，飛機上各式各樣的點心很好吃。」香港九龍禮賢學校小學生易儁嘉說，北京很美，這次在北京的行程短，以後想去故宮、長城看看。

香港快運航空的航班量在2023年已經恢復到疫情前的水平。香港快運航空希望通過大陸航線網絡的拓展，促進香港和大陸的人文交流，讓香港民眾特別是年輕人更加深入了解大陸的歷史文化和社會發展。

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