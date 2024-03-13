快訊

社工上銬惹議 北市警局長：戒具暴露將懲處偵查隊長「申誡」

中華電信光世代上網有「隱藏版方案」！滿足3條件竟送70吋電視、按摩椅 網超心動

爸爸其實是祖父、哥哥才是真正的父親！母騙女兒30年身世真相

每月進帳17.5億台幣！短劇成大陸暴富神話

梅花新聞網／ 梅花新聞網
微短劇開始井噴，觀眾可選擇的劇集過多，整個市場越來越飽和。圖／截自中國日報網微博
微短劇開始井噴，觀眾可選擇的劇集過多，整個市場越來越飽和。圖／截自中國日報網微博

大陸微博話題「一對夫婦做短劇每月進帳4億多（人民幣，下同，約17.5億台幣）」，日前登上熱搜。大陸春節檔，《我在八零年代當後媽》等短劇爆款迭出，據21世紀商業評論報導，據該短劇公司高管透露，2023年9月開始，每月充值收入穩定在4~5個億之間。

對此，有網友表示，知道短劇賺錢，但沒想到這麼賺錢啊。也有不少網友表示並不看好短劇，認為有抄襲的影子，劇情經不起推敲，適合無腦人士娛樂，久了估計也就膩了。

據21世紀商業評論指出，真實情況沒有大家說得那麼好，這個行業不像大家想的那麼賺錢。

據中國日報網微博，2023年，大陸微短劇市場規模達373.9億元（約1兆683億台幣），多位短劇從業者透露，目前短劇編劇的劇本報價可以大致分為四檔：第一檔為1.5萬元以下，一般來自新人編劇；第二檔在1.5萬至3萬元，編劇產出過少量小爆款或作品數量較多；第三檔在3萬到5萬元，編劇手握大爆款或多個小爆款；第四檔為5萬元以上，通常來自業內創作過多部爆款的頭部。對於編劇們而言，賺錢的大頭在於分成，爆款編劇月收入可達到10萬元以上。

微短劇開始井噴，一位製作平台的製片人楊天認為，觀眾可選擇的劇集過多，整個市場越來越飽和，拍10部能有1部賺錢的概率已經很低了，甚至誇張到「如果做不到排行榜上的前10，就只能淪為炮灰」。

楊天還透露，某部爆火的微短劇流水達到非常大的體量，創下了紀錄。實際上圈裡人都知道，純粹是為了把名頭打響，把賺的錢全部砸到了發行上。

在橫店，隨著微短劇越來越火，完全不懂影視行業的投資人也來投資短劇。橫店的燈光師宋丁感受到這種肉眼可見的變化：「去年沒有那麼火，一般一部現代題材的劇投資10萬到15萬即可。現在起步價可能得到30萬到40萬，即便入場費節節攀升，還是有無數個小老闆都想湊熱鬧。」

「現在整個市場被炒得過熱，有沒有能力的人都想來摻和一腳，甚至有人把短劇打包成一個投資標的物，實際上卻是騙局。」、「短劇自習室主理人羊陽告訴中國新聞週刊，「不少不明就裡、夢想著發財的人會踩坑甚至被騙」。

梅花新聞網

台幣 抄襲

延伸閱讀

重啟兩岸觀光？大陸指民進黨迄未解除大陸民間赴台限制

保護主義是錯誤道路！Mercedes-Benz執行長：反對歐盟提高中國電動車的進口關稅

今年前2月 陸新能源車市占3成

《周處除三害》陸票房破17億！阮經天曬照謝他們 監製李烈駁「賣斷無分潤」

相關新聞

「現場冒巨大火球」 河北燕郊一棟建築爆炸已致1死22傷

河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路一棟建築，13日上午突然發生爆炸，附近多棟建築受損嚴重。有目擊者稱，聽到「砰」一聲爆炸聲，且看...

兩會後首「虎」 國開行前副行長李吉平涉違紀違法受查

中共中央紀委國家監委網站13日公布，大陸國家開發銀行前副行長李吉平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和...

陸「雙頭怪」預警無人機出現 智慧化戰爭時代來臨

外媒將注意力對向中國的「神雕」無人預警機。瑞士《歐亞時報》（EurAsia Info）引述消息指出，中國正將無人系統與載人資產結合，用「智慧化戰爭」對抗敵人，而「神雕」無人機的進展，顯示概念正形成。

每月進帳17.5億台幣！短劇成大陸暴富神話

大陸微博話題「一對夫婦做短劇每月進帳4億多（人民幣，下同，約17.5億台幣）」，日前登上熱搜。大陸春節檔，《我在八零年代當後媽》等短劇爆款迭出，據21世紀商業評論報導，據該短劇公司高管透露，2023年9月開始，每月充值收入穩定在4~5個億之間。

三星堆文化交流中心 抓緊建設

隨著三星堆遺址知名度和關注度的持續高漲，去年，四川省德陽市啟動建設三星堆國家文物保護利用示範區和三星堆文化旅遊發展區。目...

挖4小時找到遺體…3失蹤童遭活埋沙堆 現場父母都哭死了

廣東潮州潮安區10日傳出走失了三名男孩，相關部門全力查找、搜救，11日在一處沙體中找到三名男孩，經搶救均無效死亡。有網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。