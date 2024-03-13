每月進帳17.5億台幣！短劇成大陸暴富神話

大陸微博話題「一對夫婦做短劇每月進帳4億多（人民幣，下同，約17.5億台幣）」，日前登上熱搜。大陸春節檔，《我在八零年代當後媽》等短劇爆款迭出，據21世紀商業評論報導，據該短劇公司高管透露，2023年9月開始，每月充值收入穩定在4~5個億之間。

對此，有網友表示，知道短劇賺錢，但沒想到這麼賺錢啊。也有不少網友表示並不看好短劇，認為有抄襲的影子，劇情經不起推敲，適合無腦人士娛樂，久了估計也就膩了。

據21世紀商業評論指出，真實情況沒有大家說得那麼好，這個行業不像大家想的那麼賺錢。

據中國日報網微博，2023年，大陸微短劇市場規模達373.9億元（約1兆683億台幣），多位短劇從業者透露，目前短劇編劇的劇本報價可以大致分為四檔：第一檔為1.5萬元以下，一般來自新人編劇；第二檔在1.5萬至3萬元，編劇產出過少量小爆款或作品數量較多；第三檔在3萬到5萬元，編劇手握大爆款或多個小爆款；第四檔為5萬元以上，通常來自業內創作過多部爆款的頭部。對於編劇們而言，賺錢的大頭在於分成，爆款編劇月收入可達到10萬元以上。

微短劇開始井噴，一位製作平台的製片人楊天認為，觀眾可選擇的劇集過多，整個市場越來越飽和，拍10部能有1部賺錢的概率已經很低了，甚至誇張到「如果做不到排行榜上的前10，就只能淪為炮灰」。

楊天還透露，某部爆火的微短劇流水達到非常大的體量，創下了紀錄。實際上圈裡人都知道，純粹是為了把名頭打響，把賺的錢全部砸到了發行上。

在橫店，隨著微短劇越來越火，完全不懂影視行業的投資人也來投資短劇。橫店的燈光師宋丁感受到這種肉眼可見的變化：「去年沒有那麼火，一般一部現代題材的劇投資10萬到15萬即可。現在起步價可能得到30萬到40萬，即便入場費節節攀升，還是有無數個小老闆都想湊熱鬧。」

「現在整個市場被炒得過熱，有沒有能力的人都想來摻和一腳，甚至有人把短劇打包成一個投資標的物，實際上卻是騙局。」、「短劇自習室主理人羊陽告訴中國新聞週刊，「不少不明就裡、夢想著發財的人會踩坑甚至被騙」。

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