「現場冒巨大火球」 河北燕郊一棟建築爆炸已致1死22傷
河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路一棟建築，13日上午突然發生爆炸，附近多棟建築受損嚴重。有目擊者稱，聽到「砰」一聲爆炸聲，且看到巨大火球騰空而出，多棟房屋受損，車輛被炸，路上全是救護車。根據三河市應急管理局通報，截至目前事故已造成1人死亡，22人受傷。
湖北日報旗下新媒體「極目新聞」報導，一名商戶表示，上午8時左右，她在店裡突然聽到「砰!」一聲爆炸聲。她出門看到，旁邊一棟樓著火了，整棟樓幾乎被炸沒了。爆炸發生時，附近道路有很多車輛，也在爆炸中受到波及。
還有當地民眾表示，「一大早以為發生地震」、「聽到不止一聲響聲。」
根據「中國消防」影片顯示，一棟建築物正在起火燃燒，冒出火焰和濃煙，該棟建築物受損嚴重，多家商鋪玻璃被震碎，附近一棟居民樓的玻璃也被震碎。
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