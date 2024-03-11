《寄生上流》現實版 陸女冒充閨蜜近10年詐騙逾1300萬元

韓國電影《寄生上流》的情節竟在上海發生。一名女子以閨蜜的微信帳戶，向閨蜜家人索拿生活費，陸續藉此取得人民幣300多萬元（約合新台幣1,320萬元）。但這起事件卻是因女子欠前男友錢不還，才爆發出來。

澎湃新聞報導，今年1月2日，上海市公安局松江分局佘北派出所接到李姓男子報警稱，過去一年半時間，被一個叫佟麗的女子騙走人民幣39萬元。2022年4月1日，李姓男子與住在同一小區的佟麗相識。佟麗曾稱家境優越，自己還經營兩家生意還不錯的美甲店。

2022年5月開始，佟麗便開始以各種理由，一個多月內向李借款人民幣45萬元。後來二人分手，幾經追討，女方才還了6萬多元，之後便徹底失聯。

警方調查發現，佟麗口中的兩家美甲店確實存在，但佟麗根本不是老闆。向李先生借來的款項則存入佟麗和一個佟麗相處近十年的閨蜜「靳靜」的銀行帳戶。而佟麗一直在挪用閨蜜家人的錢。

佟麗向警方自白表示，她是2014年認識靳靜，靳靜當時已經有了男友賈某，決定回老家發展。2015年，賈某向靳靜提出分手。靳靜一直都把佟麗當成最好的朋友，且佟麗得知靳靜家庭條件相當優越，卻和家人關係冷淡，平常很少聯繫。

2015年，佟麗先在微信上冒充賈某，騙取靳靜的信任，後又利用賈某的身分，順利拿到靳靜的微信號。最後，又假冒靳靜，用微信和靳靜的母親取得聯絡，向靳靜母親開口要錢。

靳靜母親向警方表示，自己一直在微信上和女兒靳靜聯絡，女兒表示已嫁給賈某，還生了孩子，但不便回家見面。為了讓女兒更好地生活，母親一直透過微信，先後轉帳人民幣300多萬元接濟女兒和女婿。

佟麗交代，騙來的300餘萬元都用作自己的日常開銷。等到靳靜一家似乎很難再「榨出油水」時，她就向自己的「男友」李先生借錢。目前，佟麗已因涉嫌詐騙罪已被批捕。