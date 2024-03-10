因為抽煙被炒魷魚？同事曝解僱理由「變相少上一天班」 網驚：能不能教我

因為抽菸被解僱？近日有打工仔在網上發文，表示「公司炒了一個有抽菸習慣的同事」，原來該同事工作期間，每小時都會用15分鐘到公司樓下抽菸，變相一周就有近10小時「摸魚」白收人工，公司屢次勸導無果，最終決定將其解僱。

近日有網友在facebook社團「香港突發事故報料區及討論區」發文，表示公司辭退了1位有抽菸習慣的同事，「理由是他每小時下樓下15分鐘抽一支菸」。他指該同事1天工作8小時，當中就有2小時在公司樓下抽菸，算起來1星期就總共10小時不在工作崗位，「變相每星期少上一天班」。由於屢勸不改，因此被公司辭退。

貼文引起網友熱議，有網友留言時表示「抽菸真不是問題，問題是次數和時間」、「也要看是什麼工作」。樓主回應指，「能幹的人，就算他1天抽10包菸也不會有人管」，但問題是有同事將抽菸休息時段當成「人權、員工福利」，「如果他工作能力一般，那麼要解僱員工都知道會炒誰」。

亦有網友笑言，「一支菸怎麼抽15分鐘？能不能教我讓我多享受幾倍？」、「以前上班都是為了有偷懶先學抽菸」。另外，有網友就認為如果員工不影響工作表現，相信大部份公司都會「睜一隻眼閉一隻眼」容許員工去抽菸，但樓主的同事真的花了太長時間，而且不聽規勸，故認為公司解僱合理，「擅離職守！炒得合理！」、「做得好！不過正常應該要叫他減少抽菸的休息次數和時間先」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》