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履歷投哪？為慶38婦女節 這公司連續3年「全體女員工放假6天」

香港01／ 撰文／桃樂斯
重慶一公司為嚮應38婦女節，讓全體女員工放假6天。 圖／pakutaso
重慶一公司為嚮應38婦女節，讓全體女員工放假6天。 圖／pakutaso

3月8日是國際婦女節，中國有公司為響應節日，為女員工提供合共6日假期。有男員工指公司已連續3年實行這項措施，因為「寵愛女性」是公司的品牌文化以及使命。老闆回應媒體稱，理解女生在職場上比較辛苦，需要兼顧家庭和工作，所以希望她們能好好休息。措施引來大批網友羨慕，「這是什麼神仙公司？」、「履歷準備好了」、「建議全國推廣，多放幾天也無所謂」；有其他仍需工作的打工仔苦言「有半天都感謝了」、「我們明天照常上班，老闆還說拿我們當家人」。

綜合中國媒體報導，重慶有公司為響應國際婦女節，為女員工提供合共6天假期。該公司男員工對此表示理解支持，指出其實公司已經連續3年推出婦女節假，事關「寵愛女性」是公司的品牌文化以及使命，他們不至於那麼小氣。其他員工認為，放假不只讓女員工獲得充分休息以調整身心狀態，同時讓她們感受到公司的溫暖與關懷，而對外亦為公司建立良好社會形象，吸引更多優秀人才加入。

翻查資料顯示，該公司為重慶淑芬餐飲管理轄下的淑芬串串餐店，網上流傳1張內部通告，指為配合公司「寵愛女生」使命，全職女員工將會於3月8日至3月13日期間獲休假6天、全職男員工於3月8日當天則能選擇調班以陪伴家中婦女，替她們做家務等。而上述措施皆以不影響部門工作為前提。

該公司老闆表示，因為理解女生在職場上比較辛苦，需要兼顧家庭以及工作，准許放假就是希望她們能夠好好休息。她明白男員工在女同事放假期間雖然會辛苦些，但就相信「他們應該也是願意的」。

去年曾有中國媒體訪問該公司女員工，對方解釋「並非所有店面都參與這活動」，只有公司本部和部份直營店跟隨措施，「加盟店有自己的老闆，可能不會跟著我們的政策走，這6天假就是有些直營門店也不會一次放完，只是總的天數是6天，畢竟門店也要正常運營嘛」。她表示，這種特殊待遇沒有引起內部不和諧氛圍，反而增強員工凝聚力和歸屬感。

許多網友紛紛表示羨慕，「這是什麼神仙公司？」、「怎麼才能假裝不經意的讓我們老闆看到這則新聞啊」、「我不信，除非把我招進去」、「建議全國推廣，多放幾天也無所謂」、「一年多放6天假，讓員工玩個盡興，員工高興了跟老闆跟公司同一條心，工作起來更賣力」。有男網民無奈詢問：「為什麼有婦女節，就沒有專門男的節日？」

有網友則笑稱「有半天都感謝了」、「我們連續3年不放假」、「我們明天照常上班，老闆還說拿我們當家人」、「我們辦公室就1個男同事，要是放6天，老闆得瘋」。有留言就分享公司國際婦女節給員的的優待，「我們公司三八節放1天，男的有媳婦的放半天，女的補助200元」、「我們公司雖然補給男生放假，但會沾女生的光收到福利禮品」。

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文章授權轉載自《香港01》

婦女節 職場

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