聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘭州牛肉麵選秀 業者競技
隨著蘭州牛肉麵產業不斷發展壯大，專業技術人才緊缺。甘肅特為此舉辦「蘭州牛肉麵10大品牌企業」和「50家蘭州牛肉麵示範店」評選活動，藉此吸引更多牛肉麵行業從業人員加入。
中新社報導，甘肅省商務廳副廳長汪德元6日在「甘肅省百萬職工勞動和技能競賽蘭州牛肉麵大賽新聞發佈會」上表示，為了加速牛肉麵海外推廣，「中國牛肉麵之鄉」甘肅持續辦賽選秀、考核技能，同時開班授課、研修，以多徑方式激勵牛肉麵從業者「大練兵」，提升整體素質。
報導稱，目前，甘肅省約有5000多家蘭州牛肉麵店，年營業額約120億元人民幣，從業人員5萬多人。蘭州牛肉麵在中國開店約5萬家，遍布各省。在美國、澳大利亞、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞等50多個國家（地區）開店約600餘家。
「技能大賽為牛肉麵從業者提供切磋比武的平台，激發其學習動力」。蘭州牛肉拉麵行業協會副秘書長馬成虎說，當前，蘭州牛肉麵行業正由一碗麵延伸發展成集科研開發、技術培訓、生產加工、物流配送、連鎖經營於一體的產業鏈條，整體規模和品牌效應逐步擴大，產業鏈不斷延伸。
為了選育牛肉麵專業技術人才，蘭州開設牛肉麵職業培訓學校，累計培養蘭州拉麵烹飪技能人才4萬餘人，遍布世界各地就業、創業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言