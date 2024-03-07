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兩岸劇本平台 孵64作品

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在5日於台北舉行的發布會上，台灣筋斗雲文化傳媒負責人劉亮佐介紹，「兩岸劇本創投平台」徵選活動自2017年創辦以來，已孵化64部優秀劇本，其中有4部被搬上舞台。

新華社報導，台灣筋斗雲文化傳媒、哲騰（北京）文化傳播有限公司等兩岸戲劇影視機構發起「兩岸劇本創投平台」徵選活動，致力於讓大陸的投資機構發現更多台灣的優秀作品，促成兩岸戲劇界交流合作。當天，該平台舉行了第七屆徵選活動成果發布會。

本屆徵選活動共收到302件投稿，經過歷時半年的評選、輔導、孵化後，講述眷村老兵經歷的《燕子不哭》、聚焦原生家庭悲歡離合的愛情喜劇《柒柒》等10部劇本入圍。本屆活動吸引的兩岸戲劇影視機構包括：果陀劇場、廣藝基金會、開麗娛樂、中影北京電影製片分公司、南京亮盤文創、曉年青劇團等。

劇場 北京 老兵

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