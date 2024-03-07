聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩岸劇本平台 孵64作品
在5日於台北舉行的發布會上，台灣筋斗雲文化傳媒負責人劉亮佐介紹，「兩岸劇本創投平台」徵選活動自2017年創辦以來，已孵化64部優秀劇本，其中有4部被搬上舞台。
新華社報導，台灣筋斗雲文化傳媒、哲騰（北京）文化傳播有限公司等兩岸戲劇影視機構發起「兩岸劇本創投平台」徵選活動，致力於讓大陸的投資機構發現更多台灣的優秀作品，促成兩岸戲劇界交流合作。當天，該平台舉行了第七屆徵選活動成果發布會。
本屆徵選活動共收到302件投稿，經過歷時半年的評選、輔導、孵化後，講述眷村老兵經歷的《燕子不哭》、聚焦原生家庭悲歡離合的愛情喜劇《柒柒》等10部劇本入圍。本屆活動吸引的兩岸戲劇影視機構包括：果陀劇場、廣藝基金會、開麗娛樂、中影北京電影製片分公司、南京亮盤文創、曉年青劇團等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言