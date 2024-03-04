三星堆博物館 龍年春節持續火爆

四川省文物局日前發布春節期間全省博物館相關資料。春節大假期間，四川省博物館、紀念館共接待觀眾725萬人次，較去年同期增長約92%。大資料顯示，位於四川德陽的三星堆博物館在2024年春節大陸熱門博物館排名位列第六。

從三星堆博物館管委會獲悉，龍年春節期間，三星堆博物館持續火爆，遊客「沉浸式」體驗古蜀文明，共接待遊客19.32萬人次。

據悉，節日期間三星堆博物館舉行了2024年新年大典，以「三星堆裡過大年古蜀聖地祈新福」為主題，舞美服裝、節目編排、技術手段、視聽效果和文化體驗全面煥新，活動形式以祭祀巡遊與禮樂歌舞為主，將古代祭祀場景與古蜀文化相結合，再現傳統祭祀禮儀盛況。

此外，，三星堆還有數量眾多、形形色色的龍，代表著古蜀人對天地、神靈、祖先最虔誠的敬奉，寄託著祈求國泰民安、風調雨順的美好願景，吸引了大量遊客在三星堆裡龍年「尋龍」。