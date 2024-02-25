山東煙台海邊湧現大量「陰莖魚」 民眾搶撈已傳多人溺水

據澎湃新聞與星島日報報導，山東煙台海邊近日出現大量「陰莖魚」。因民間相信「陰莖魚」具壯陽功效因此價格不斐，吸引許多當地民眾前往打撈，卻也因此傳出多起溺水事件。

陰莖魚（penis fish）因其形似男性生殖器官而得名，學名為「單環刺螠」是一種海生的螠蟲動物，又稱「海腸」，在大陸膠東半島也稱「海雞子」或「海牛子」。

根據百度百科訊息，單環刺螠主要分布於中國大連地區，渤海、黃海等海域也有分布。單環刺螠體壁含豐富的氨基酸和膠原蛋白，體內存在抗凝血肽、纖溶酶等多種生理活性物質，具很高的食用和藥用價值，因此被稱為「裸體海參」。但近年來因過度捕撈和環境汙染，隨著自然資源逐漸枯竭價格也不斷飆升。

煙台當地一名何姓男子表示，22日下午，他聽人說「幸福十三村」海灘有不少海腸，就和朋友帶着裝備趕了過去，沒想到的是，剛下第一網就出事了。「暗流特別大，往前游一米，暗流反而將我們往回『拉』3、4米。」

何姓男子稱，他們向岸邊游了20分鐘後，實在游不動了，多虧熱心市民將他們救上岸。「我只是嗆了幾口海水，到岸邊休息了一陣就恢復了。我朋友比較嚴重，他肺裡進水了，目前還在醫院。」據稱當天有3、4百人一起在這片海域撈海腸，已有多人溺水。

報導稱，煙台有俗語：「每逢大風必有大貨」，造就了煙台海邊「撈海腸」熱潮。直播撈海腸的鮑姓男子表示，這些趕海人，一網下去拖得多的能有2、3百斤，在岸邊收購價1斤（500公克）人民幣50到60元，「利益比較大，風險也非常高。」